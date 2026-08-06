به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای تکواندوی قهرمانی رده سنی نونهالان منطقه یک کشور با عنوان گرامیداشت شهید تکواندوکار محمد حسنبیگی و در راستای برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، عصر پنجشنبه به میزبانی سنندج برگزار شد.
این مسابقات در خانه هندبال سنندج و با برگزاری دیدارهای بخش پسران آغاز شد و آیین افتتاحیه آن با حضور جانشین فرمانده سپاه بیتالمقدس کردستان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرماندار سنندج، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، رئیس و اعضای هیأت تکواندوی استان و جمعی از مسئولان برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه، رژه تیمهای شرکتکننده، اجرای حرکات نمایشی، قرائت بیانیه جامعه تکواندوی کشور در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن در کشتار دانشآموزان مدرسه میناب و سخنرانی مسئولان از جمله برنامههای پیشبینی شده بود.
همچنین در حاشیه این رقابتها، از خانواده شهید تکواندوکار محمد حسنبیگی و جمعی از قهرمانان، مربیان، پیشکسوتان و فعالان رشته تکواندو در استان کردستان تجلیل شد.
رقابتهای تکواندوی قهرمانی نونهالان منطقه یک کشور با حضور ورزشکارانی از استانهای کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در دو بخش پسران و دختران طی روزهای ۱۵ و ۱۶ مرداد برگزار میشود.
بر اساس اعلام کمیته برگزاری، نفرات برتر این مسابقات جواز حضور در رقابتهای قهرمان قهرمانان مناطق کشور را کسب خواهند کرد.
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