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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۰۳

سنندج میزبان رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نونهالان منطقه یک کشور شد

سنندج میزبان رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نونهالان منطقه یک کشور شد

سنندج- رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نونهالان منطقه یک کشور با حضور تیم‌های پنج استان و با هدف معرفی نفرات برتر به مسابقات قهرمان قهرمانان در سنندج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های تکواندوی قهرمانی رده سنی نونهالان منطقه یک کشور با عنوان گرامیداشت شهید تکواندوکار محمد حسن‌بیگی و در راستای برگزاری کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، عصر پنجشنبه به میزبانی سنندج برگزار شد.

این مسابقات در خانه هندبال سنندج و با برگزاری دیدارهای بخش پسران آغاز شد و آیین افتتاحیه آن با حضور جانشین فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، مدیرکل ورزش و جوانان استان، فرماندار سنندج، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان، رئیس و اعضای هیأت تکواندوی استان و جمعی از مسئولان برگزار شد.

در مراسم افتتاحیه، رژه تیم‌های شرکت‌کننده، اجرای حرکات نمایشی، قرائت بیانیه جامعه تکواندوی کشور در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی و حامیان آن در کشتار دانش‌آموزان مدرسه میناب و سخنرانی مسئولان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده بود.

همچنین در حاشیه این رقابت‌ها، از خانواده شهید تکواندوکار محمد حسن‌بیگی و جمعی از قهرمانان، مربیان، پیشکسوتان و فعالان رشته تکواندو در استان کردستان تجلیل شد.

رقابت‌های تکواندوی قهرمانی نونهالان منطقه یک کشور با حضور ورزشکارانی از استان‌های کردستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل و زنجان در دو بخش پسران و دختران طی روزهای ۱۵ و ۱۶ مرداد برگزار می‌شود.

بر اساس اعلام کمیته برگزاری، نفرات برتر این مسابقات جواز حضور در رقابت‌های قهرمان قهرمانان مناطق کشور را کسب خواهند کرد.

کد مطلب 6909967

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