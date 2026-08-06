به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ خلبان مسعود جعفری، معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به مأموریت‌های این نیرو در جنگ تحمیلی سوم، جنگ رمضان، اظهار کرد: نیروی هوایی ارتش هیچ‌گاه قصد رسانه‌ای کردن مأموریت‌های عملیاتی خود را نداشت، زیرا انجام این مأموریت‌ها را وظیفه ذاتی خود دانسته و برای همین روزها آموزش دیده و آماده شده است.

وی ادامه داد: ما برای انجام مأموریت‌های خود هیچ‌گونه توقع و طلبی از کسی نداریم و با افتخار وظیفه سازمانی خود را انجام می‌دهیم. بنا داشتیم پس از پایان جنگ و در فرصت مناسب، درباره این عملیات‌ها سخن بگوییم، اما انتشار گزارش‌های متعدد از سوی رسانه‌های خارجی، موجب شد بخشی از این مأموریت‌ها پیش از موعد، رسانه‌ای شود.

تشریح جزئیات عملیات حمله به مرکز فرماندهی هوایی آمریکا

امیر سرتیپ خلبان جعفری با تشریح جزئیات حمله به یکی از پایگاه‌های آمریکا با بهره‌گیری از جنگنده‌های سوخو ۲۴، بیان کرد: یکی از مأموریت‌های محوله از سوی قرارگاه، حمله به مرکز فرماندهی هوایی آمریکا (سنتکام) در پایگاه العدید قطر بود که توسط ۲ فروند جنگنده سوخو ۲۴ از پایگاه هوایی شهید دوران شیراز انجام شد. این عملیات به دلیل استقرار سامانه‌های پیشرفته پدافندی پاتریوت و تاد، گشت‌های شبانه‌روزی هوایی و همچنین اهمیت راهبردی پایگاه العدید، از پیچیده‌ترین و پرخطرترین مأموریت‌های نیروی هوایی به شمار می‌رفت و خلبانان با آگاهی کامل از مخاطرات، اجرای آن را پذیرفتند.

وی با بیان اینکه مسیر پرواز جنگنده‌های سوخو ۲۴ تا هدف، از روی آب‌های خلیج فارس گذشت، گفت: خلبانان برای جلوگیری از شناسایی، ناچار بودند بخش عمده مسیر را در ارتفاع بسیار پایین و نزدیک سطح دریا طی کنند؛ اقدامی که با وجود پوشش کامل راداری و حضور جنگنده‌های دشمن، خطرات فراوانی به همراه داشت. اختلاف فناوری میان جنگنده‌های نسل سوم نیروی هوایی ارتش با جنگنده‌های نسل چهارم و پنج دشمن، هرگز موجب تردید خلبانان ما نشد و آنان با روحیه‌ای مثال‌زدنی و توکل به خدا مأموریت خود را با موفقیت به انجام رساندند.

بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌ها برای تعیین وضعیت خلبانان

معاون هماهنگ کننده نیروی هوایی ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود، به سرنوشت خلبانان جنگنده‌های سوخو ۲۴ ایران اشاره و تاکید کرد: پس از احراز شهادت امیر سرتیپ دوم خلبان مجید کاظمی، وضعیت سه خلبان دیگر این مأموریت، به‌طور قطعی، هنوز مشخص نشده است و معاونت اطلاعات ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت امور خارجه در حال پیگیری و رایزنی برای دستیابی به اطلاعات دقیق‌تر هستند.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش در بخش دیگری از اظهارات خود، از صبر و استقامت خانواده‌های خلبانان مفقودالاثر قدردانی کرد و افزود: شرایط برای این خانواده‌ها بسیار دشوار است و انتشار شایعات مختلف، نگرانی آنان را افزایش می‌دهد، اما با وجود این سختی‌ها، صبر و بردباری آنان ستودنی است. البته امیدواریم با پیگیری‌های انجام‌شده، اخبار امیدوارکننده‌ای درباره سرنوشت این خلبانان، به دست آید.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به «بازگشت خلبانان ایرانی به میهن اسلامی، آن هم در سلامت کامل»، عملیات آنان را تداوم راه شهیدان خلبان بابایی و دوران دانست و تصریح کرد: همان‌گونه که شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی با وجود مسئولیت سنگین فرماندهی، شخصاً در مأموریت‌های عملیاتی حضور پیدا می‌کرد و شهید سرلشکر خلبان عباس دوران نیز مأموریت تاریخی بغداد را با شجاعت انجام داد، خلبانان نیروی هوایی ارتش نیز با همان روحیه ایثار، اجرای این عملیات دشوار را پذیرفتند.

امیر سرتیپ خلبان جعفری در بخش دیگری از اظهاراتش، به قیاس پایگاه آمریکایی العدید قطر با پایگاه‌های رژیم بعث عراق پرداخت و متذکر شد: رینگ پدافندی پایگاه العدید به مراتب پیچیده‌تر و مستحکم‌تر از سامانه‌های دفاعی بغداد در دوران دفاع مقدس بود، اما این موضوع مانعی برای اجرای موفق مأموریت نشد.

مهارت خلبانان، عامل غافلگیری دشمن

وی همچنین به تحلیل چرایی غافلگیری سامانه‌های پدافندی آمریکایی پرداخت و با تجلیل از مهارت خلبانان ایرانی، بیان کرد: خلبانان نیروی هوایی ارتش سال‌هاست که در شرایط تحریم، بدون اتکا به سامانه‌هایی مانند GPS و با استفاده از نقشه‌خوانی، مهارت‌های پروازی و تاکتیک‌های بومی آموزش دیده‌اند. استفاده نکردن از هرگونه سیگنال و ارتباط رادیویی، پرواز در ارتفاع بسیار پایین و به علاوه عدم وجود تصور چنین ماموریت و اقدام جسورانه از سوی نیروی هوایی ارتش از طرف دشمنان، از عوامل اصلی موفقیت عملیات و غافلگیری سامانه‌های دفاعی آمریکا بود.

رصد اطلاعاتی پایگاه‌های آمریکا

معاون هماهنگ‌کننده نیروی هوایی ارتش با اشاره به اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بر پایگاه‌های آمریکا در منطقه، اظهار کرد: طی سال‌های گذشته، فعالیت‌های اطلاعاتی گسترده‌ای درباره پایگاه‌های نظامی آمریکا در قطر، امارات، کویت، بحرین و سایر کشورهای منطقه انجام شده بود و برای تمامی سناریوهای احتمالی، برنامه‌ریزی‌های لازم، صورت گرفته بود. هر زمان که ستاد کل نیروهای مسلح و سلسله مراتب مأموریتی را به نیروی هوایی ابلاغ کرده است، کارکنان این نیرو با آمادگی کامل آن را اجرا کرده‌اند.

امیر سرتیپ خلبان جعفری در خاتمه با یادآوری حضور پرشور مردم در خیابان‌ها، متذکر شد: حضور پرشور مردم در صحنه، موجب تقویت روحیه رزمندگان شد و بسیاری از اهداف دشمن برای ایجاد آشوب و ناامنی داخلی را خنثی کرد. شاید حضور مردم با در دست داشتن پرچم ایران، برای برخی ساده به نظر برسد، اما همین حضور، پشتوانه‌ای بزرگ برای نیروهای مسلح و عامل افزایش روحیه رزمندگان بود.