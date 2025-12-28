حسینی: برای تقویت پیوند فرهنگ و اقتصاد جنوب کرمان تلاش می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد حسینی، ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت و معدن جنوب کرمان به خبرنگاران گفت: جنوب کرمان در حوزه معادن ظرفیت‌های قابل توجهی دارد که تاکنون مغفول مانده و به درستی معرفی نشده است.

وی با تأکید بر اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در کنار صنعت و معدن قرار دارد، افزود: ما آمادگی هرگونه اطلاع‌رسانی، همکاری رسانه‌ای و حضور در جهاد تبلیغی و تبیینی را داریم، چرا که در این حوزه تاکنون آنگونه که باید و شاید کار انجام نشده و مقام معظم رهبری تأکید ویژه‌ای بر این مهم دارند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان با بیان اینکه تمامی نهادها باید در کنار یکدیگر برای آینده منطقه تلاش کنند، تصریح کرد: همه ما خدمتگزار مردم هستیم و با هم افزایی می‌توانیم اتفاقات فرهنگی خوبی در جنوب کرمان رقم بزنیم.

حسینی، گفت: اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آمادگی برگزاری هرگونه جشنواره، رویداد فرهنگی و برنامه‌های هنری با محوریت معادن را دارد تا در راستای شناسایی و معرفی ظرفیت‌های معدنی منطقه گام برداریم.

وی با اشاره به اینکه طبق قانون هر دستگاه دارای اعتبارات فرهنگی مستقل است، خاطرنشان کرد: کار فرهنگی تأثیر بسزایی در توسعه پایدار دارد، اما متأسفانه تاکنون نتوانسته‌ایم ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی جنوب کرمان را آنگونه که شایسته است معرفی کنیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان گفت: تلاش خواهیم کرد ظرفیت‌های بی‌نظیر معدنی و فرهنگی این منطقه به مردم و حتی جهانیان معرفی شود و در همین راستا به زودی تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی جنوب کرمان و اداره کل صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان منعقد خواهد شد.