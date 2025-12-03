اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتگو با خبرنگار مهر از الزام تبدیل اسناد دفترچه‌ای به حدنگار خبر داد و گفت: مطابق ماده ۱۱ قانون جامع حد نگار مصوب ۱۲ بهمن سال ۹۳ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف مهلت ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای به اسناد مالکیت حدنگار اقدام کند و طبق تبصره همین ماده پس از اتمام مهلت پنج ساله مذکور ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای است.

وی گفت: با توجه به الزام قانونی تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای و از طرفی مزایای متعدد اسناد مالکیت حد نگار از جمله جانمایی و تثبیت ملک در بانک جامع کاداستر که مانع از صدور سند مالکیت معارض خواهد بود به مردم عزیزمان توصیه می‌شود هر چه سریع‌تر نسبت به تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به اسناد مالکیت حد نگار اقدام کنند.

سخنگوی سازمان ثبت افزود: در سال جاری سازمان ثبت به صورت غیر حضوری نیز تبدیل و تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای را تا مرحله پیش سند آغاز نموده است و از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای بدون مراجعه مالکین در بانک کاداستر جانمایی و پیش سند آنها صادر شده است همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای به درخواست مالکین به اسناد مالکیت حدنگار تبدیل شده‌اند.

وی ادامه داد: برخی از اسناد مالکیت دفترچه‌ای به صورت حدی به حدی صادر شده اند یعنی طول حدود اربعه و مساحت ملک در سند مالکیت ذکر نشده است و یا نقشه برخی از املاک در بانک کاداستر وجود ندارد و یا طول ابعاد و مساحت ملک در وضع موجود با ابعاد مندرج در سند مالکیت دفترچه‌ای تطبیق نمی‌کنند که برای تسریع در صدور اسناد مالکیت حد نگار این دسته از املاک بخشنامه شماره ۱۴۲۶۶۴ /۱۴۰۴ مورخ ۳ /۸ /۱۴۰۴ توسط معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک صادر شده است و مطابق این بخشنامه واحدهای ثبتی مکلف هستند اگر نقشه ملک در بانک کاداستر موجود است صرفاً نقشه بردار واحد ثبتی برای تدقیق نقشه به محل مراجعه کند و حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری نسبت به انجام فرآیند و صدور سند مالکیت اقدام کنند.

قویدل بیان کرد: چنانچه نقشه ملک در بانک جامع کاداستر به هر دلیلی وجود ندارد تا قبل از راه اندازی کارگزاری‌های فنی، مهندسی و حقوقی، اطلاع رسانی لازم به صورت کتبی به مالک یا متقاضی برای تهیه نقشه مطابق تفاهم نامه سه جانبه سازمان ثبت، شرکت ملی پست و سازمان نظام مهندسی به عمل آید.

وی در پایان گفت: از مردم عزیزمان درخواست می‌گردد هر چه سریع‌تر برای تعویض اسناد مالکیت دفترچه‌ای خود به سند مالکیت حد نگار اقدام کنند تا در زمان انجام معامله و یا ترهین و وثیقه ملک با توجه به عدم ارائه خدمات ثبتی به اسناد مالکیت دفترچه‌ای با مشکل مواجه نشوند.