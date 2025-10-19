فتح اللهی: حمایت از جامعه ورزش و پیشکسوتان وظیفه همه مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح‌اللهی بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از انجمن حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش گیلان با بیان اینکه ادای احترام در برابر بزرگان و معلمان کار دشواری است، اظهار کرد: در جمع کسانی هستیم که در دوره‌های مختلف برای گیلان و ایران افتخارآفرینی کردند و شاید نسل امروز کمتر آنان را به یاد داشته باشد، اما برکات و اثرات حضورشان در تاریخ ورزش این سرزمین ماندگار است.

وی با اشاره به اهمیت تکریم پیشکسوتان در فرهنگ دینی و اجتماعی، افزود: حرمت‌گذاری به بزرگ‌ترها باید در عمل نشان داده شود، زیرا پیشکسوتان ورزش با سختی و بی‌ادعایی مسیر موفقیت را پیموده‌اند و شأن و منزلت آنان باید حفظ شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان، ادامه داد: در گذشته ورزشکاران بدون حمایت مالی و با هزینه شخصی برای استان و کشور افتخارآفرینی می‌کردند، در حالی‌که امروز شرایط متفاوت شده است. این تفاوت نشان از ازخودگذشتگی نسل پیشکسوت دارد و ما نیز وظیفه داریم از تجربه‌ها و میراث آنان صیانت کنیم.

فتح‌اللهی با اشاره به تجربه خود در زمان تصدی فرمانداری رشت، گفت: در آن دوره، اعتبارات عمرانی شهرستان را از حدود یک و نیم میلیارد تومان به ۱۶ میلیارد تومان افزایش دادیم و با پیگیری‌های مستمر، طرح‌های متعددی در حوزه ورزش، از جمله احداث زمین چمن طبیعی و سالن‌های ورزشی، اجرا شد.

وی با بیان اینکه حمایت از جامعه ورزش و پیشکسوتان وظیفه همه مسئولان است، تصریح کرد: در نخستین جلسه شورای توسعه استان، مجوز تمدید فعالیت انجمن حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش گیلان تصویب و بلاتکلیفی چندماهه این مجموعه برطرف شد.

فتح‌اللهی همچنین از آمادگی استانداری برای همکاری با انجمن در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی خبر داد و افزود: هر زمان که این انجمن برنامه‌ای برای ترویج فرهنگ احترام به پیشکسوتان یا برگزاری همایش و جشنواره داشته باشد، استانداری آماده حمایت در بخش‌های مختلف است.

وی ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی، گفت: این ایام یادآور تلاش و فداکاری نیروهای ارزشمند حوزه ورزش است و فرصتی برای قدردانی از کسانی است که عمر خود را در مسیر اعتلای نام گیلان صرف کرده‌اند.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان در پایان، خاطرنشان کرد: دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری همیشه متعلق به خانواده ورزش و پیشکسوتان است و ما از تمام ظرفیت‌های ادارات کل، فرمانداری‌ها و نهادهای اجرایی برای پشتیبانی از فعالیت‌های این قشر ارزشمند استفاده خواهیم کرد.