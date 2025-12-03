کاظمی: ۲۷۵میلیارد تومان برای پروژه های آموزشی تربت جام اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی صبح چهارشنبه در شورای اداری و آموزشوپرورش شهرستانهای مرزی تربتجام و صالحآباد مدرسه را خانه اول بچهها و کانون توسعه جامعه دانست و با تقدیر از وحدت شیعه و سنی در منطقه، اظهارکرد: آموزشوپرورش امروز در کانون توجه کشور قرار دارد و ما برای جبران کمبودها، ۲۷۵ میلیارد تومان برای تکمیل پروژههای نیمهتمام، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، و ساخت زمینهای چمن مصنوعی به این حوزه مرزی تخصیص خواهیم داد.
وزیر آموزشوپرورش با ابراز خرسندی از بازگشت به موطن خود و دیدار با مردم و مسئولان، بر نقش محوری آموزشوپرورش در توسعه کشور تأکید کرد.
وی از منطقه تربتجام بهعنوان نماد وحدت، همدلی و نمونهای منحصر به فرد از همزیستی شیعیان و اهل تسنن یاد کرد و از تلاشها و دغدغههای نماینده مردم مجلس و علمای شیعه و اهلسنت به عنوان سرمایههای ملی و اجتماعی نظام در این منطقه قدردانی نمود.
کاظمی با بیان اینکه هر کشوری تنها زمانی به توسعه دست مییابد که به تعلیم و تربیت توجه کند، اظهار کرد: آموزشوپرورش یک دستگاه فراملی و مولد سرمایه انسانی کشور در همه بخشهاست. اقتدار نظام جمهوری اسلامی در همه حوزهها مدیون میزان توجه ما به تعلیم و تربیت است. حال و روز آینده جامعه ما، حال و روز امروز مدرسه است.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به اینکه در دولت فعلی، آموزشوپرورش برای اولین بار پس از ۴۶ سال، به دغدغه اول رئیس جمهور تبدیل شده است، تصریح کرد: این نگاه حمایتی، افقهای روشنی را در آینده ترسیم میکند.
وی پس از شنیدن مطالبات، به طور مشخص تعهدات مالی و اجرایی ویژهای را برای رفع کمبودهای منطقه اعلام کرد: برای تکمیل پروژههای آموزشی و نیمهتمام مبلغ ۱۵۰ میلیارد تومان، ۳۰ میلیارد تومان برای پروژه نهضت ملی مسکن فرهنگیان، ۲۰ میلیارد تومان برای ارتقا و بهبود تجهیزات مدارس منطقه، ۱۵ میلیارد تومان برای بهبود وضعیت سامانههای گرمایشی و سرمایشی شهرستان تربتجام اختصاص پیدا کرد.
کاظمی اختصاص ۳۰ هزار متر مربع ایزوگام برای تربتجام و ۱۰ هزار متر مربع برای صالحآباد را از دیگر اعتبارهای تخصیص یافته برشمرد. در همین راستا به ۲۰ زمین چمن مصنوعی جدید به کل حوزه انتخابیه با اولویت مناطق محرومتر صالحآباد و باخرز و تربتجام اشاره کرد.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به تکمیل استخر دانشآموزی تربتجام از تعهد قطعی برای تکمیل و به سرانجام رساندن این پروژه در این شهرستان خبر داد و گفت: برای تأمین تجهیزات ورزشی و تعمیر کفپوش سالنهای ورزشی شهرستان صالحآباد نیز قول ویژه میدهیم.
وی در خصوص دغدغههای مطرح شده در حوزه نیروی انسانی، از حل مشکل طرح مهرآفرینان و افزایش سن پذیرش برای جذب نیروی خدماتی نیز خبر داد و در پاسخ به دغدغههای مطرح شده درباره دانشگاه فرهنگیان تربت جام اعلام کرد: پیگیری لازم برای طرح موضوع در هیئت امنای مرکزی انجام خواهد شد و در خصوص مسئله گزینش، تأکید کرد که مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
نظر شما