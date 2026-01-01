به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی صبح پنجشنبه در نشست مشترک رؤسای ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی با محوریت «نهضت توسعه عدالت آموزشی و تربیتی» و بررسی نظام مسائل آموزش و پرورش اظهار کرد: تمرکز بر برنامه، هدف‌گذاری و استفاده بهینه از فرصت‌ها ضروری است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: فرصت خدمت کوتاه است و در این دوره نباید به چیزی جز کار و خدمت در عرصه آموزش و پرورش اندیشید. تمام دغدغه مدیران باید خدمت به مردم باشد که این مسیر بر سه پایه ایمان، عشق به کار و برنامه‌ریزی استوار است.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو ادامه داد: مقرر شده تا رؤسای ادارات آموزش و پرورش شاخص‌های اعلام‌شده را در قالب شاخص‌های تحقق ارائه دهند و برای کاهش ترک تحصیل و ارتقای معدل دانش‌آموزان، برنامه‌های مشخص و قابل ارزیابی در سطح مدارس تدوین شود.

کاظمی گفت: تحلیل‌ها باید به صورت مدرسه‌محور در اختیار مدیران قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر داده‌های دقیق و واقعی انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه انسجام فرهنگی مهم‌ترین سرمایه اجتماعی هر دستگاه است، گفت: عملکرد آموزش و پرورش خراسان رضوی نشان می‌دهد این مجموعه با انگیزه، متحد و منسجم در مسیر موفقیت حرکت می‌کند و اقدامات آن در سطح کشور الگو بوده و هست.

وی افزود: گزارش‌های ارائه‌شده حاکی از شکل‌گیری انسجام و انگیزه بالا در حوزه آموزش ابتدایی و متوسطه استان است که این امر نویدبخش تداوم حرکت رو به جلوی آموزش و پرورش خراسان رضوی است.

کاظمی با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش یک دستگاه فرهنگی و دیربازده است، بیان کرد: هر اقدام و برنامه‌ای در این حوزه حداقل یک دوره تحصیلی زمان می‌برد تا به نتیجه برسد، بنابراین استمرار موفقیت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی، تمرکز بر مأموریت و حفظ انسجام فرهنگی است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به نقش سرمایه اجتماعی در پیشرفت کشور گفت: بالاترین سرمایه هر دستگاه، انسجام فرهنگی است و امروز نیز مهم‌ترین سرمایه کشور، انسجام اجتماعی و فرهنگی است؛ موضوعی که نمونه بارز آن را در همبستگی ملی و تجربه‌های زیستی کشور شاهد بوده‌ایم.