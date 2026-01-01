ایجاد ۲۸۰۰ فضای ورزشی جدید در مدارس کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی روز پنجشنبه در حاشیه نشست مشترک با رؤسای ادارات آموزش و پرورش با محوریت «نهضت توسعه عدالت آموزشی» اظهار کرد: نهضت توسعه عدالت آموزشی با ۶ محور اصلی در کشور دنبال می‌شود و با تلاش‌های انجام شده، اکنون پوشش تحصیلی در دوره ابتدایی به حدود ۹۸ درصد رسیده است.

وزیر آموزش و پرورش افزود: با تلاش همکارانمان، هیچ دانش‌آموزی به دلیل کمبود امکانات، مسائل مالی یا فرهنگی از تحصیل باز نخواهد ماند.

وی تاکید کرد: خودمان را مسؤول می‌دانیم که عدالت آموزشی برای همه دانش‌آموزان تحقق یابد.

کاظمی در خصوص وضعیت ترک تحصیل دانش آموزان ادامه داد: آمارها باید با دقت تحلیل شوند؛ بسیاری از دانش‌آموزانی که در کلاس‌ها حضور ندارند، مهاجرت کرده‌اند یا در پیش‌دبستانی یا مدارس دینی تحصیل می‌کنند و این به معنای بازماندن از تحصیل نیست. سال گذشته حدود ۳۰ هزار دانش‌آموز بازگشتی نیز جذب مدارس ابتدایی شدند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه نهضت «توسعه عدالت آموزشی» ابعاد مختلفی دارد که متأسفانه در رسانه‌ها اغلب به یک بعد آن پرداخته می‌شود، در حالی که توسعه عدالت آموزشی شامل ۶ محور اصلی است.

وی اظهار کرد: هدف این برنامه، رفع کمبودها و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی برای همه دانش‌آموزان است.

کاظمی با اشاره به محورهای این نهضت بیان کرد: گام نخست در زمینه فضاهای آموزشی برداشته شد و گام دوم هفته گذشته با حضور ریاست جمهوری آغاز شد، هدف‌گذاری ما این است که تا مهر ۱۴۰۵ بخش عمده‌ای از مشکلات باقی‌مانده در حوزه فضا مرتفع شود.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به اهمیت ارتقای کیفیت آموزشی اشاره کرد و گفت: عدالت در کیفیت آموزشی به معنای فراهم کردن نصیب برابر برای همه دانش‌آموزان است، با ضریب پوشش بیشتر و هدف گذاری دقیق، تلاش می‌کنیم کیفیت آموزش را در خط مقدم نظام تعلیم و تربیت بهبود بخشیم.

وی درباره تجهیزات و هوشمندسازی کلاس‌ها بیان کرد: استانداردهای تجهیز کلاس درس در سال گذشته مشخص شد و الگوی توزیع آن نیز آماده شده است، این اقدامات در دستور کار است تا روند هوشمندسازی و ارتقای تجهیزات آموزشی با سرعت بیشتری دنبال شود.

کاظمی بر اهمیت فعالیت‌های پرورشی و تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: با اجرای بسته «ایرانمان» و شعارهایی مانند «به مدرسه برمی‌گردیم» و «هر دانش‌آموز یک نقش و یک تشکل»، تلاش داریم خلاءهای فعالیت‌های گروهی که به دلیل فضای مجازی ایجاد شده را جبران کنیم.

وزیر آموزش و پرورش افزود: هم‌اکنون حدود ۳۰ هزار مدرسه این بسته را دریافت کرده و فعالیت‌ها را آغاز کرده‌اند.

وی ادامه داد: توسعه فضاهای ورزشی مدارس نیز در دستور کار قرار دارد و تاکنون ۲ هزار و ۸۰۰ فضای ورزشی ایجاد شده است.

به گفته کاظمی، علاوه بر سخت‌افزار، برنامه‌های نرم‌افزاری برای ارتقای فعالیت‌های ورزشی و فرهنگی دانش‌آموزان نیز پیگیری می‌شود.