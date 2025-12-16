ثروت ایلان ماسک سر به فلک کشید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این خبر در حالی منتشر می‌شود که ارزش استارت آپ اسپیس ایکس متعلق به ماسک در آستانه ۸۰۰ میلیارد دلار است.

ثروت ماسک نخستین بار در اکتبر ۲۰۲۵ میلادی از ۵۰۰ میلیارد دلار گذشت. تخمین زده می‌شود وی ۴۲ درصد سهام اسپیس ایکس را در اختیار داشته باشد که احتمالاً سهام شرکت در سال آینده میلادی به طور عمومی عرضه می‌شود.

طبق گزارش فوربس ارزش‌گذاری جدید اسپیس‌ایکس ثروت ماسک را حدود ۱۶۸ میلیارد دلار افزایش داد و آن را تا ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه به وقت آمریکا به حدود ۶۷۷ میلیارد دلار رساند. ثروت این میلیارد آمریکایی با توجه به ۱۲ درصد سهامی که از شرکت خودرو سازی تسلا در اختیار دارد بیشتر شده است. روز گذشته پس از آنکه ماسک اعلام کرد شرکتش مشغول آزمایش تاکسی روباتیک بدون ناظر ایمنی در صندلی مسافر در شهر آستین است، ارزش سهام تسلا چهار درصد بیشتر شد.

در ماه نوامبر، سهام‌داران تسلا یک بسته پرداختی یک هزار میلیارد دلاری برای ماسک را تصویب کردند که بزرگ‌ترین بسته پاداش خدمات شرکتی در تاریخ به حساب می‌آید. این رأی نشان‌دهنده حمایت سرمایه‌گذاران از چشم‌انداز او برای تبدیل این خودروساز برقی به یک غول هوش مصنوعی و رباتیک است.

همچنین، طبق یک گزارش رسانه‌ای، استارتاپ هوش مصنوعی او با نام xAI در مراحل پیشرفتهٔ مذاکره برای جذب ۱۵ میلیارد دلار سرمایهٔ جدید با ارزشی معادل ۲۳۰ میلیارد دلار قرار دارد.