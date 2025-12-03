دانشجویان مراقب کلاهبرداران اعزام به خارج باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، عبدالحمید علیزاده، مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان ضمن بیان این مطلب با تاکید بر اینکه ما مهاجرت تحصیلی به معنای فراهم کردن مسیری برای خروج متقاضی از کشور نداریم، بلکه آنچه مدنظر ماست، استفاده از ظرفیت جهانی برای تکمیل زنجیره نخبگانی است، اظهار کرد: در چرخه دانش، سهم هر کشور در تولید علم و دانش، با عنایت به ظرفیتها و توانمندیها، مشخص است و شما اگر به عنوان یک مدیر آموزش عالی به دنبال تکمیل چرخه نخبگانی هستید باید در صدد بهرهمندی از طرفیتهای جهانی باشد. شاید بهترین راهنما و قولی که میتوان به آن استناد کرد، فرمایش رسول مکرم اسلام (ص) باشد که میفرمایند: «دانش را فراگیرید، هرچند در چین باشد.» در فرمایش حضرت علی نیز آمده است: «حکمت را بیاموزید هرچند از اهل نفاق باشد.»
وی در ادامه تصریح کرد: هدف و مأموریت ما در کارگروه نظارت بر تأسیس و فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج فراهم کردن بستری برای کسب دانش جهانی برای استفاده آن از در داخل کشور است. هنگامی که این بستر بر مجرای قانونی آن قرار گیرد، سرمایهای برای اینده کشور خواهد بود. چرا که شاخصهای اعزام دانشجو بر پایه نیازهای آتی متقاضی و کشور طراحی شده است. اما اگر بر مجرایی غیرقانونی پایهریزی شود، منافع کوتاه مدت و غیرواقعی مدنظر قرار میگیرد.
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: نکته کلیدی این است مسیر مهاجرت تحصیلی، تنها زمانی امن و قانونی است که صرفاً از طریق «مؤسسات مجاز اعزام دانشجو» و تحت نظارت مستقیم سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و کارگروه نظارت انجام شود. این مؤسسات چون دارای مجوز رسمی هستند، تمامی مراحل از پذیرش تحصیلی گرفته تا ویزا و ثبتنام دانشگاه را به شیوهای کاملاً شفاف و استاندارد پیش میبرند و جای نگرانی باقی نمیگذارند.
رئیس کارگروه نظارت بر تأسیس و فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور افزود: در مسیر پذیرش از دانشگاههای خارجی، نهاد اصلی و قانونی ایران برای نظارت و ساماندهی، سازمان امور دانشجویان وزارت علوم است. هدف ما ایجاد نظم، شفافیت و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی یا آموزشی برای فرزندان این سرزمین است. ما مستقیماً بر روند تحصیل در خارج، ارزشیابی مدارک و از همه مهمتر «تعیین صلاحیت مؤسسات مهاجرتی» نظارت داریم.
علیزاده در پاسخ به این سوال که یکی از چالشهای بزرگ دانشجویان، بیاعتبار شدن مدرکشان پس از بازگشت به ایران است، دانشجو از کجا بداند دانشگاهی که میرود، معتبر است، گفت: این یکی از اساسیترین وظایف ماست. ادارهکل دانش آموختگان به طور مداوم فهرست رسمی دانشگاهها و مؤسسات معتبر خارجی را تهیه و منتشر میکند و ادارهکل بورس و اعزام دانشجویان نیز این فهرست را به متقاضیان اطلاعرسانی میکند. این فهرست، تنها مرجع رسمی برای متقاضیان است. سازمان امور دانشجویان با بررسی دقیق رتبههای جهانی و استانداردهای آموزشی، این لیست را بهروزرسانی میکند. اگر دانشجو دانشگاهش را بر اساس این لیست انتخاب کند، مدرکش پس از بازگشت و فراغت از تحصیل، در نظام آموزش عالی ایران «قابل ارزشیابی» و رسمی خواهد بود.
این مقام مسئول در خصوص مدت زمان تأیید مدارک تحصیلی دانشجویانی که در دانشگاههای خارجی تحصیل کردند نیز اظهار کرد: اگر طبق اصول، پیش رفته باشند، مشکلی نیست. پس از پایان تحصیل، مدارک دانشآموختگان باید توسط سازمان بررسی و تأیید شود تا بتوانند در ایران استخدام شوند یا ادامه تحصیل دهند. در این مرحله، ما سطح دانشگاه، صحت مدارک صادر شده و تطبیق رشته با استانداردهای وزارت علوم را بررسی میکنیم. وقتی دانشجو از طریق مؤسسات مجاز اقدام کرده باشد، چون این مؤسسات موظفند فقط از دانشگاههای مورد تأیید وزارت علوم پذیرش بگیرند، دغدغه اعتبار مدرک نزدیک به صفر میشود.
وی در پاسخ به این سوال که مردم چطور میتوانند به یک مؤسسه اعتماد کنند، تاکید کرد: اداره کل بورس و امور دانشجویان سازمان امور دانشجویان «تنها مرجع» صدور مجوز فعالیت مؤسسات مهاجرتی تحصیلی است. هر مؤسسهای بخواهد خدمات اعزام انجام دهد، باید مجوز ما را داشته باشد. فرایند صدور مجوز هم با دقت بسیار بالا انجام میشود. پرونده مؤسسه در کارگروهی با حضور نمایندگان ۶ وزارتخانه شامل وزارت خارجه، اطلاعات، فرهنگ، دادگستری، علوم و بهداشت بررسی میشود. سوابق، توان کارشناسی و تفاهم نامههای خارجی بررسی میشود و تنها در صورت تأیید این کارگروه، نام مؤسسه در فهرست مجاز منتشر میشود.
رئیس کارگروه نظارت بر تأسیس و فعالیت مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور در خصوص فاکتورهای مهم برای انتخاب مؤسسه به منظور اعزام دانشجو به خارج نیز تاکید کرذ: برای یک انتخاب مطمئن و قانونی، چند نکته حیاتی وجود دارد، بر این اساس حتماً از طریق سایت سازمان چک کنند که مؤسسه اسمش در لیست مجاز باشد. مؤسسات بدون مجوز حق فعالیت ندارند و کار با آنها خطرناک است. در مرحله دیگر هر مؤسسه فقط برای کشورهای خاصی مجوز دارد. بررسی کنند که مؤسسه مجوز اعزام به کشور مد نظر شما (مثلاً ایتالیا یا روسیه) را داشته باشد. در مرحله سوم تمام هزینهها باید طبق تعرفه رسمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری باشد و دریافت مبالغ اضافی و غیرشفاف ممنوع است.
علیزاده با بیان اینکه مهاجرت تحصیلی اگر از مسیر درست و قانونی طی شود، قطعاً میتواند نتایج مطلوب و مسیری هموار را برای دانشجویان ما رقم بزند، افزود: به عنوان مسئول این حوزه، تأکید میکنم که اقدام از طریق مؤسسات مجاز، فقط یک انتخاب اداری نیست؛ بلکه تضمینکننده امنیت شما و اعتبار مدارک تحصیلیتان است و آرامش خاطر را در تمام این مسیر به همراه میآورد.
مدیرکل بورس و اعزام دانشجویان سازمان امور دانشجویان در پایان خاطرنشان کرد: توصیه اکید من به همه متقاضیان این است که پیش از هر اقدامی، حتماً و حتماً مجوز رسمی مؤسسه را در سایت سازمان امور دانشجویان بررسی کنند. باور کنند همین بررسی ساده، دقیقاً همان خط باریک تفاوت میان یک «مسیر امن» و موفقیتآمیز با یک «مسیر پرخطر» و پرچالش است.
