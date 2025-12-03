  1. استانها
پنجمین ماراتن دومیدانی در کیش برگزار می‌شود

بندرعباس - ماراتن بزرگ دومیدانی که تنها ماراتن ثبت شده ایرانی جمعه ۱۴ آذر در کیش با حضور ۵ هزار ورزشکار برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین دوره ماراتن بزرگ پازن تنها ماراتن ثبت شده ایرانی در فدراسیون جهانی دومیدانی روز جمعه ۱۴ آذر همزمان با طلوع آفتاب در جزیره کیش برگزار خواهد شد.

بر اساس اعلام برگزار کنندگان استارت مسابقه از مجموعه دامون انجام می‌شود و دهکده ماراتن نیز در مجموعه مارینا کیش مستقر می‌باشد.

مجموعه‌ای ساحلی و مجهز که به عنوان پایگاه اصلی خدمات و پشتیبانی رویداد استفاده می‌شود.

ظرفیت ۵ هزار نفری ثبت نام این دوره تنها در چهار روز تکمیل شد و تمامی سهمیه‌ها به طور کامل Sold0ut شد که بیانگر استقبال گسترده و ورزشکاران از اقصی نقاط کشور است.

گفتنی است، ماراتن بزرگ پازن در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین رویدادهای ورزشی کشور در حوزه دو میدانی و گردشگری ورزشی تبدیل شده و امسال نیز در سطحی حرفه‌ای و استاندارد برگزار خواهد شد.

