بازخوانی نماز در کلام شهیدان در راستای کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی پیش از ظهر چهارشنبه در دومین نشست دبیران ستاد اقامه نماز و مهدویت دستگاه‌های اجرایی استان چهارمحال و بختیاری در محل جمعیت هلال احمر شهرستان شهرکرد با اشاره به اینکه برپایی دوره‌های تخصصی نماز در ادارات با بهره‌گیری از اساتید ممتاز مرکز تخصصی نماز و مهدویت و کمک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یک ظرفیت خوب است، اظهار کرد: لذا از ادارات انتظار می‌رود نسبت به برگزاری این دوره‌ها ویژه مدیران و کارکنان اهتمام لازم را داشته باشند.

مدیر ستاد اقامه نماز استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه این دوره‌های آموزشی ضمن خدمت محسوب می‌شوند، ادامه داد: کیفیت‌بخشی به این دوره‌ها برای ستاد اقامه نماز موضوعیت دارد لذا تلاش شده تا از ظرفیت اساتید مرکز تخصصی نماز و مهدویت قم استفاده شود.

کریمی با اشاره به عنایت ویژه استانداری نسبت به تجهیز نمازخانه‌های ادارات، تصریح کرد: نمازخانه باید در شأن این فریضه دینی باشد و لذا ارزیابی مجموعه‌ها در حوزه نماز و مهدویت دستور کار قرار گرفته و تذکرات لازم نیز ابلاغ خواهد شد که انتظار می‌رود مدیران ادارات این تذکرات را جدی بگیرند.

وی در خصوص ایاب و ذهاب ائمه جماعات ادارات، یادآور شد: انتظار می‌رود ادارات بر طبق ابلاغیه کشوری عمل کنند و پرداخت‌ها از محل هزینه‌های جاری اداره با توافق‌نامه کشوری همخوانی داشته باشد و کمتر نباشد.

کریمی بیان کرد: برگزاری دوره آموزشی ویژه مدیران ظرف ۲ ماه آینده و همکاری تمامی دستگاه‌ها برای تسهیل حضور امام جماعت خود در مدارس از دیگر انتظارات است.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با اشاره به در پیش بودن کنگره شهدای استان در سال آینده، یادآور شد: از دبیران اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی می‌خواهیم نماز و معارف مهدویت در کلام شهدا را در ادارات خود بازخوانی و تبلیغ کنند.

کریمی با اشاره به پیش‌بینی یک دوره آموزشی ویژه ائمه جماعات ادارات، ادامه داد: از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان می‌خواهیم سازوکار و راهکارهای اجرایی این دوره را بررسی کند.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: همچنین با تأکید استاندار، یک دوره آموزشی نماز و مهدویت ویژه بانوان شاغل دستگاه‌های اجرایی با همکاری اداره‌کل امور بانوان و خانواده استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی پیش‌بینی شده است.

کریمی با تأکید بر اثرگذاری تبلیغات میدانی نماز و مهدویت در ادارات و فضای شهری، گفت: از مدیران انتظار می‌رود که فضاسازی و تبلیغات محیطی را در مجموعه تحت مدیریت خود مدنظر قرار دهند.