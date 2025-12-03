اسکوچیچ: تنها پروژه من بردن بازی است

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ صبح چهارشنبه در نشست خبری قبل از بازی با تیم استقلال خوزستان افزود: بازی فردا به هیچ عنوان آسانتر از دیدار قبلی ما در لیگ نیست و این هفته فرصت داشتیم تا بازی گذشته را بهطور کامل آنالیز کنیم، بازتوانی بازیکنان را انجام دهیم و یک روند آمادهسازی عادی داشته باشیم.
سرمربی تیم فوتبال تراکتور عنوان کرد: نسبت به برخی نکات در چند بازی اخیر ناراضی هستم شاید از نتیجه رضایت داشته باشم، اما از نحوه بازی و بعضی جزئیات فنی رضایت کامل ندارم چرا که انتظار دارم بازیکنان برنامههای تاکتیکی مدنظر را با دقت در زمین اجرا کنند و با ذهنیتی بازی کنند که تلاش معمولی کافی نیست.
اسکوچیچ با اشاره به غیبت صادق محرمی و ایگور پوستونسکی یادآور شد: این ۲ بازیکن را در اختیار نداریم اما انتظار نمایش خوبی داریم این مسابقه برای رسیدن به صدر جدول اهمیت حیاتی دارد و همه باید با جدیت و مسئولیتپذیری کامل حاضر شوند.
وی با بیان اینکه هواداران در کنارمان باشند، اذعان داشت: هواداران دیدند حضورشان چقدر در موفقیت تیم تأثیرگذار است و باید با همافزایی کار را به نتیجه برسانیم چرا که هدف ما رسیدن به صدر و حضور در کورس قهرمانی است.
اسکوچیچ درباره فشردگی مسابقات و تعطیلات اندک نیمفصل، توضیح داد: تنها دغدغه من پیروزی در بازیهاست از بازیکنانم انتظار حداکثری دارم و اینکه برنامه استراحت یا فشردگی مسابقات چگونه است، دغدغه من نیست بازیبهبازی پیش میرویم و درباره دورهبندی تمرینات و استفاده چرخشی از بازیکنان فکر میکنیم.
وی در مورد فشردگی مسابقات اضافه کرد: برای تیمی که در سه جام میجنگد، چنین برنامهریزی کاملاً طبیعی است.
وی در خصوص شایعات نقلوانتقالات نیمفصل نیز اظهار کرد: شایعه تا دلتان بخواهد وجود دارد با همانها پیش بروید شاید به نتیجه برسید در ایران بازار شایعات همیشه داغ است.
اسکوچیچ درباره وضعیت مصدومیت صادق محرمی و ایگور پوستونسکی، توضیح داد: برای بازگشت محرمی حدود ۲۰ روز زمان نیاز است و هر ۲ بازیکن برنامه انفرادی بازتوانی را دنبال میکنند امیدواریم ایگور هم زودتر برگردد مصدومیت او جدی بود و باید بگویم یک مصدومیت ساده اما آزاردهنده بود چون هنگام گرمکردن اتفاق افتاد.
گفتنی است، دیدار تیمهای تراکتور و استقلال خوزستان از هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال فردا پنجشنبه از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز برگزار خواهد شد.
نظر شما