  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۱۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

واکنش تایوان به اقدام کره جنوبی در رسمیت دادن به موضع چین

واکنش تایوان به اقدام کره جنوبی در رسمیت دادن به موضع چین

وزارت امور خارجه جزیره تایوان نسبت به ثبت نام این جزیره به‌عنوان «چین (تایوان)» در فرم ورود الکترونیکی گردشگران کره جنوبی اعتراض کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «ساوث چاینا مورنینگ پست»، وزارت امور خارجه جزیره تایوان، اقدام کره جنوبی در نام بردن از چین در فرم الکترونیکی گردشگران را «غیر دوستانه» و «نادرست» توصیف کرده و از سئول خواست است تا فوراً آن را اصلاح کند.

در وب‌سایت فرم ورود الکترونیکی کره جنوبی، در فیلدهای «مبدا سفر قبلی» و «مقصد بعدی»، تایوان با عنوان «چین (تایوان)» نشان داده می‌شود.

وزارت خارجه جزیره تایوان اعلام کرده که این اقدام باعث سردرگمی و مشکلات برای مسافران و همچنین «آسیب به احساسات عمومی» شده است.

وزارت خارجه کره جنوبی پاسخ داده است که موضوع در حال بررسی است و سئول همچنان به همکاری غیررسمی و مستمر با تایوان پایبند است.

این اقدام کره جنوبی در بحبوحه تنش دیپلماتیک بین چین و ژاپن رخ داده است. پیشتر، لی جائه-میون رئیس‌جمهوری کره جنوبی در یک نشست خبری اعلام کرد که سئول در مناقشه اخیر میان ژاپن و چین، از هیچ کدام از طرفین جانبداری نمی‌کند.

اظهارات سانائه تاکایچی نخست وزیر ژاپن درباره دفاع از تایوان، تنش‌ها بین توکیو و پکن را در هفته‌های اخیر تشدید کرد.

کره جنوبی باوجود داشتن اختلافات سرزمینی با ژاپن، روابط نزدیکی با آمریکا دارد و این موضوع، موجب شده تا توکیو و سئول، تقریباً در جبهه واحدی علیه پکن و پیونگ یانگ قرار گیرند.

کد خبر 6679368

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها