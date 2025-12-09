واکنش چین به انتشار نسخه جدید سند امنیت ملی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه چاینا دیلی، «گائو جیای» سخنگوی وزارت امور خارجه چین در واکنش به نسخه جدید سند امنیت ملی آمریکا تأکید کرد که حل مسئله تایوان صرفاً به مردم چین مربوط است و هیچ گونه مداخله خارجی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

وی افزود: تایوان بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک چین است و مسئله تایوان در مرکز منافع حیاتی چین قرار دارد و نخستین خط قرمز روابط پکن–واشنگتن است که نباید نقض شود.

این مقام چینی همچنین از آمریکا خواست به اصول «چین واحد» پایبند باشد و به تعهدات رهبران پیشین خود در اینباره احترام بگذارد.

گائو جیای همچنین از واشنگتن خواست که از همراهی با نیروهای جدایی‌طلب تایوان خودداری کند و مانع اقدامات نظامی آنها شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین تأکید کرد: چین هرگز در دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی خود کوتاه نخواهد آمد.