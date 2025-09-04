  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۶

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان خمیر

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان خمیر

بندرعباس- فرمانده انتظامی هرمزگان گفت: با هوشیاری و تلاش مأموران انتظامی شهرستان خمیر در بازرسی از یک دستگاه کامیون کشنده ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور لارستان به کهورستان به یک دستگاه کامیون تریلی کشنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را که از از عراق به مقصد بندرعباس در حرکت بود متوقف ودر بازرسی دقیق از آن ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مدارک کشف کردند.

سردار جاویدان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۴ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال داده شد.

کد خبر 6579818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها