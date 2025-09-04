کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی مستقر در ایستگاه بازرسی کنجی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا روز گذشته حین کنترل خودروهای عبوری محور لارستان به کهورستان به یک دستگاه کامیون تریلی کشنده مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را که از از عراق به مقصد بندرعباس در حرکت بود متوقف ودر بازرسی دقیق از آن ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مدارک کشف کردند.

سردار جاویدان ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۴ میلیارد ریال عنوان کرده و اظهار کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی و خودرو به پارکینگ انتقال داده شد.