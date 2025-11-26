  1. استانها
  2. هرمزگان
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۰

کشف ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در هرمزگان

بندرعباس- فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و توقیف یک دستگاه کامیون حامل ۳۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در شهرستان خمیر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی اکبر جاویدان اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان خمیر در ادامه طرح مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی شب گذشته حین گشت زنی در محور مواصلاتی لارستان به کهورستان به یک دستگاه کامیون تریلی تانکر مشکوک شده و موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران کامیون مذکور را متوقف در بازرسی از آن ۳۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق و فاقد مدارک کشف و ضبط گردید و در این رابطه یک متهم راننده خودرو دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی استان ارزش مالی سوخت قاچاق کشف شده از این کامیون را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۱۴ میلیارد ریال عنوان کرده و خاطر نشان کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

