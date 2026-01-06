  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۷

کشف دستگاه گنج یاب ۶ میلیاردی قاچاق در شهرستان خمیر

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان خمیر گفت: با هوشیاری مأموران انتظامی شهرستان خمیر در بازرسی از راکب یکدستگاه موتورسیکلت گنج یاب قاچاق کشف شد .

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی این شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین گشت زنی در حوزه استحفاظی در محور خمیر به لارستان به راکب یک دستگاه موتورسیکلت مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی موتورسیکلت مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن یک دستگاه گنج یاب قاچاق کشف کردند.

سرهنگ نصرت الله کریمی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۶ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.

