به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان خمیر در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و احشام روز گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۲۶ رأس دام زنده قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده از این خودرو را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر با اشاره به اینکه قاچاق از عوامل ناامنی اقتصادی است، اظهار داشت: تلاش برای مبارزه با قاچاقچیان کالا در دستور کار مأموران انتظامی استان است و با عوامل قاچاق با جدیت و اقتدار و برابر قانون برخورد می‌شود.