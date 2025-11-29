  1. استانها
۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۰

احشام قاچاق به ارزش بیش‌از ۲ میلیارد ریال در بندرخمیر کشف شدند

بندرعباس- فرمانده انتظامی شهرستان خمیر از کشف تعداد ۲۶ راس دام زنده قاچاق از یک دستگاه خودرو در شهرستان خمیر خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی با اعلام این خبر اظهار کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان خمیر در اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و احشام روز گذشته حین گشت زنی در یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۲۶ رأس دام زنده قاچاق کشف و در این رابطه یک متهم را دستگیر و با تشکیل پرونده به دستگاه قضائی معرفی کردند.

این مسئول انتظامی ارزش مالی احشام قاچاق کشف شده از این خودرو را برابر اعلام نظر کارشناسان اقتصادی دو میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال عنوان کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خمیر با اشاره به اینکه قاچاق از عوامل ناامنی اقتصادی است، اظهار داشت: تلاش برای مبارزه با قاچاقچیان کالا در دستور کار مأموران انتظامی استان است و با عوامل قاچاق با جدیت و اقتدار و برابر قانون برخورد می‌شود.

کد خبر 6672011

