کشف محموله ۳ میلیاردی لوازم آرایشی قاچاق شهرستان خمیر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه پهل این شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۵۳۲ قلم انواع لوازم آرایشی، بهداشتی قاچاق کشف کردند.

سرهنگ نصرت الله کریمی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات شهرستان ارسال شد.