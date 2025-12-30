  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۳

کشف محموله ۳ میلیاردی لوازم آرایشی قاچاق شهرستان خمیر

بندرعباس- فرمانده انتظامی خمیر گفت: با تلاش مأموران انتظامی شهرستان بندرعباس در بازرسی از یک دستگاه خودرو بیش از ۵۰۰ قلم انواع لوازم، آرایشی قاچاق کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ نصرت الله کریمی در تشریح این خبر اظهار کرد: مأموران انتظامی پاسگاه پهل این شهرستان در ادامه طرح مقابله با قاچاق کالا و ارز روز گذشته حین کنترل و پایش خودروهای عبوری محور خمیر به لارستان به یک دستگاه خودرو سواری مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: مأموران جهت بررسی خودرو مورد نظر را متوقف و در بازرسی از آن تعداد ۵۳۲ قلم انواع لوازم آرایشی، بهداشتی قاچاق کشف کردند.

سرهنگ نصرت الله کریمی ارزش این محموله قاچاق کشف شده را بنا به اعلام نظر کارشناسان اقتصادی ۳ میلیارد ریال عنوان نموده و اظهار داشت: در این رابطه پرونده قضائی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات شهرستان ارسال شد.

کد خبر 6707595

