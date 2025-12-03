به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی معاون عمرانی استاندار کرمانشاه ظهر چهارشنبه در نشست بررسی اجرای طرح احداث نیروگاههای هیبریدی خورشیدی با قابلیت ذخیرهسازی انرژی که با حضور افشین اصلیان نماینده معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری و مدیران دستگاههای مرتبط برگزار شد، گفت: یکی از اولویتهای مهم کشور کاهش ناترازی در حوزه انرژی است.
وی افزود: در برنامه هفتم پیشرفت، تولید ۱۲ هزار مگاوات برق از انرژیهای تجدیدپذیر در سطح کشور هدفگذاری شده است.
معاون عمرانی استاندار با اشاره به اجرای متعدد طرحها در حوزه انرژیهای نو در استان بیان کرد: کرمانشاه نیز همراستا با سیاستهای ملی، پروژههای مختلفی را در دست اقدام یا در حال اجرا دارد.
وی تأکید کرد: توجه به انرژی پاک، هم راهبردی ملی است و هم ضرورتی برای پایداری شبکه و مدیریت مصرف در سالهای آینده.
اجرای پایلوت در چهار اداره و قابلیت تأمین برق اضطراری
نجفی با اشاره به اجرای طرح عظیم نیروگاههای هیبریدی خورشیدی با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری گفت: این طرح در سطح کشور آغاز شده و هدف آن ایجاد زیرساخت پایدار برای تأمین بخشی از برق ادارات است.
وی توضیح داد: این نیروگاهها در صورت قطع برق شبکه، میتوانند با استفاده از انرژی ذخیرهشده، خدمات ضروری دستگاهها را بدون وقفه ادامه دهند.
معاون عمرانی استاندار افزود: طبق توافق انجامشده، در گام نخست چهار مجموعه اداری واجد شرایط از سوی استان به معاونت علمی معرفی میشوند تا نیروگاههای کوچکمقیاس در آنها بهصورت پایلوت اجرا شود.
وی این اقدام را نقطه شروعی برای ورود فناوریهای نوین ذخیرهسازی انرژی به چرخه مدیریت ادارات دانست.
نجفی تأکید کرد: طبق برنامهریزی صورتگرفته، پس از طراحی و اجرای نمونههای اولیه، این طرح در مرحله بعد بهصورت گسترده در سایر ادارات اجرایی خواهد شد.
وی گفت: این پروژه در مقیاس ملی تعریف شده و دستگاههای اجرایی باید با بهرهگیری از توان شرکتهای دانشبنیان و فناور کشور، اجرای آن را تسهیل کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: راهاندازی نیروگاههای خورشیدی با قابلیت ذخیرهسازی انرژی، اقدامی زیرساختی و بلندمدت برای تابآوری اداری و مدیریت هوشمند انرژی است و کرمانشاه با اجرای پایلوت این طرح، میتواند الگوی عملیاتی موفقی برای سایر استانها ارائه کند.
نظر شما