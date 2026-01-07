  1. استانها
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۲۶

ظرفیت‌های روستایی کرمانشاه بستری مناسب برای توسعه اشتغال است

کرمانشاه - معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با اشاره به تنوع اقلیمی و ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان، گفت روستاهای کرمانشاه از توان بالایی برای اجرای طرح‌های خلاقانه و اشتغال‌زا برخوردارند.

به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی ظهر چهارشنبه در نشست میز مشترک بررسی طرح‌های تسهیلات تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ که با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری، مدیران بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: استان کرمانشاه به دلیل برخورداری از اقلیم متنوع، خاک حاصلخیز و آثار تاریخی و طبیعی فراوان، از ظرفیت‌های توسعه‌ای بسیار خوبی در حوزه‌های مختلف برخوردار است.

وی با اشاره به فرصت‌های توسعه‌ای در بخش روستایی افزود: بسیاری از روستاهای استان، به‌ویژه در شهرستان‌های صحنه، اورامانات، قصرشیرین و سایر مناطق، ظرفیت‌های مناسبی در زمینه بوم‌گردی، تولید شیرینی‌های محلی و پوشاک دارند که می‌تواند مبنای ایجاد اشتغال پایدار باشد.

معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون طرح‌های موفقی در این حوزه‌ها در روستاهای استان اجرایی شده است، تصریح کرد: خوشبختانه نمونه‌های اجرایی مناسبی از این فعالیت‌ها وجود دارد که نشان‌دهنده قابلیت بالای روستاهای استان در پذیرش و توسعه این‌گونه طرح‌هاست.

نجفی ادامه داد: در نشست امروز، درخواست ارائه تسهیلات به یک طرح سرمایه‌گذاری خلاقانه در حوزه تولید شیرینی ارگانیک مورد بررسی قرار گرفت که از نظر نوآوری و ارزش‌افزوده قابل تقدیر و تحسین بود.

وی خاطرنشان کرد: این‌گونه طرح‌های خلاقانه قابلیت توسعه در سطح منطقه‌ای و حتی ملی را دارند و می‌توانند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد روستا و ایجاد اشتغال ایفا کنند.

در پایان این نشست، طرح‌های پیشنهادی تعدادی از روستاهای شهرستان‌های روانسر، صحنه و پاوه در حوزه‌های تولید شیرینی محلی ارگانیک، تولید کفش، طرح پرورش قارچ و احداث گلخانه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

