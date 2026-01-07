به گزارش خبرنگار مهر، طهماسب نجفی ظهر چهارشنبه در نشست میز مشترک بررسی طرحهای تسهیلات تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ که با حضور مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری، مدیران بانکها و دستگاههای اجرایی مرتبط برگزار شد، اظهار کرد: استان کرمانشاه به دلیل برخورداری از اقلیم متنوع، خاک حاصلخیز و آثار تاریخی و طبیعی فراوان، از ظرفیتهای توسعهای بسیار خوبی در حوزههای مختلف برخوردار است.
وی با اشاره به فرصتهای توسعهای در بخش روستایی افزود: بسیاری از روستاهای استان، بهویژه در شهرستانهای صحنه، اورامانات، قصرشیرین و سایر مناطق، ظرفیتهای مناسبی در زمینه بومگردی، تولید شیرینیهای محلی و پوشاک دارند که میتواند مبنای ایجاد اشتغال پایدار باشد.
معاون عمرانی استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تاکنون طرحهای موفقی در این حوزهها در روستاهای استان اجرایی شده است، تصریح کرد: خوشبختانه نمونههای اجرایی مناسبی از این فعالیتها وجود دارد که نشاندهنده قابلیت بالای روستاهای استان در پذیرش و توسعه اینگونه طرحهاست.
نجفی ادامه داد: در نشست امروز، درخواست ارائه تسهیلات به یک طرح سرمایهگذاری خلاقانه در حوزه تولید شیرینی ارگانیک مورد بررسی قرار گرفت که از نظر نوآوری و ارزشافزوده قابل تقدیر و تحسین بود.
وی خاطرنشان کرد: اینگونه طرحهای خلاقانه قابلیت توسعه در سطح منطقهای و حتی ملی را دارند و میتوانند نقش مؤثری در تقویت اقتصاد روستا و ایجاد اشتغال ایفا کنند.
در پایان این نشست، طرحهای پیشنهادی تعدادی از روستاهای شهرستانهای روانسر، صحنه و پاوه در حوزههای تولید شیرینی محلی ارگانیک، تولید کفش، طرح پرورش قارچ و احداث گلخانه مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.
نظر شما