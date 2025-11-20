صادقی پور: ۵۰۰ مگاوات برق خورشیدی در هرمزگان تولید خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در نشست مشترک با محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) و مدیران و فعالان حوزه تولید برق هرمزگان با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، اظهار کرد: بر اساس تأکیدات استاندار هرمزگان راهبری افزایش سهم برق تولیدی در استان از انرژی‌های تجدید پذیر به جدیت در حال دنبال شدن است.



وی افزود: با تلاش دستگاه‌های مسئول ۲۲ ساختگاه در استان هرمزگان برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در نظر گرفته شده است و تلاش می‌شود طبق برنامه زمانبندی و با استفاده ظرفیت بخش‌های مختلف این نیروگاه‌ها احداث شوند.



صادقی پور با اشاره به صنایع بزرگ استان هرمزگان و ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ادامه داد: مشارکت برخی صنایع در اجرای قانون برای مشارکت در تأمین برق مورد نیاز تولید مطلوب و تعدادی از صنایع هم در حال آغاز کار هستند و قانون لازم الاجرا است و باید به تعهدات خود عمل کنند.



وی گفت: طبق تأکید استاندار هرمزگان تمام صنایع مستقر در هرمزگان ملزم شده‌اند که در محل فعالیت خودشان نیروگاه تولید برق تأسیس کنند.



معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان ادامه داد: در سطح دهیاری‌های استان هرمزگان نیز برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس ورود کرده‌ایم و بنا داریم به صورت تجمیعی در هر شهرستان نیروگاه خورشیدی احداث شود.



صادقی‌پور از توسعه طرح‌های انرژی خورشیدی در استان خبر داد و گفت: حدود ۱۱۰ مگاوات انرژی خورشیدی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در شهرستان‌های بندرعباس و حاجی‌آباد در حال اجراست و قرار است در سال‌های آینده تکمیل شود.



وی افزود: با سفر معاون وزیر نیرو، شرکت شیشه فلوت متعهد شد ۲۵۰ مگاوات انرژی خورشیدی را در اراضی حدود ۳۵۰ هکتاری در شهرستان میناب عملیاتی کند. همچنین شرکت ساتبا اجرای ۱۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در منطقه گنج شهرستان حاجی‌آباد را برعهده دارد.



صادقی‌پور تصریح کرد: با انجام این پروژه‌ها و تعهدات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۵، بهره‌برداری از حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در سطح استان هرمزگان محقق شود.