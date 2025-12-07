توصیه سرمربی استقلال به فدراسیون؛ نسل جدید فوتسال زنان باید دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پنجم لیگ برتر فوتسال زنان پس از مدت‌ها تعطیلی به دلیل حضور تیم ملی در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۵ با برگزاری ۶ دیدار پرهیجان دنبال شد. در این هفته تیم‌های مدعی استقلال و پالایش نفت آبادان موفق به کسب پیروزی شدند. استقلال که با تفاضل گل بیشتر در صدر جدول قرار دارد در جدالی حساس مقابل مس کرمان به برتری رسید و با ۱۵ امتیاز جایگاه خود را حفظ کرد. در دیگر دیدار مهم پالایش نفت آبادان مقابل گلبرگ تاکستان پیروز شد و در رده سوم جدول قرار گرفت. فولاد هرمزگان نیز با شکست سپاهان جای مس کرمان را در رده دوم جدول را گرفت.

شهناز یاری سرمربی تیم فوتسال زنان استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص کسب این پیروزی اظهار کرد: قبل از هر چیز باید به هر دو تیم تبریک بگویم. مس کرمان یک حریف بسیار سخت‌کوش و قابل احترام بود و تا آخرین لحظه بازی جنگید. نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و خستگی بازیکنان ملی‌پوش کاملاً مشخص بود. چون از روز بازگشت‌شان فرصت کافی برای ریکاوری نداشتند و حتی بسیاری از آنها سرماخورده بودند.

وی افزود: با این حال تلاش کردیم فشار زیادی روی ملی‌پوشان وارد نکنیم و بازی را مدیریت کنیم. در نیمه دوم عملکرد تیم بهتر شد و توانستیم با یک برد ارزشمند لیگ را دوباره استارت بزنیم. با وجود دو ماه تعطیلی کیفیت لیگ کمی تحت تأثیر قرار گرفته است ولی مطمئنم با ادامه مسابقات تیم ما و سایر تیم‌ها شرایط خود را بازیابی خواهند کرد.

برنامه‌های بازی‌های آینده و فشردگی مسابقات

سرمربی استقلال درباره برنامه‌های پیش رو تیم و تقویم فشرده لیگ برتر گفت: فاصله بازی‌ها بسیار کوتاه است. جمعه بازی بعدی ما مقابل صنعت نفت آبادان است و چهارشنبه هفته بعد هم باید به مصاف تیمی فولاد هرمزگان برویم. این فشردگی به خصوص برای ملی‌پوشان فشار زیادی ایجاد کرده است.

وی افزود: اعتراض خود را به سازمان لیگ اعلام کردیم ولی متأسفانه تصمیم‌گیری نهایی با آنها بود. با این وجود تیم ما آماده است و هدفمان این است که هر بازی را با تمام توان دنبال کنیم و سه امتیاز هر دیدار را کسب کنیم.

صدرنشینی تیم و فشارهای احتمالی

یاری درباره صدرنشینی استقلال در جدول لیگ و فشار روانی که ممکن است برای حفظ این نتیجه به بازیکنان وارد شود، عنوان کرد: از ابتدای فصل تمرکز ما فقط روی بازی پیش رو و کسب سه امتیاز آن بوده است. با بازیکنان صحبت کرده‌ایم که به نتایج پایانی توجه نکنند و تنها به عملکرد خود فکر کنند. مطمئناً تیم‌های مدعی دیگری هم در لیگ هستند ولی استقلال تنها با تمرکز بر هر دیدار و تلاش در زمین مسیر خود را ادامه می‌دهد.

بازیکن‌سازی و اعتماد به جوانان

سرمربی استقلال درباره جذب بازیکنان جوان و نقش آنها در تیم گفت: ما به بازیکنان جوان اعتماد می‌کنیم و فرصت بازی واقعی به آنها می‌دهیم. امروز یک بازیکن ۲۱ ساله گل اول بازی را زد و عملکرد فوق‌العاده‌ای داشت. هدف ما ساختن تیمی است که هم موفق باشد و هم بازیکنان جوان بتوانند در بلندمدت رشد کنند.

وی افزود: موضوع بازیکن‌سازی برای تیم ملی نیز اهمیت دارد. فدراسیون باید بازیکنان زیر ۱۷ سال را حفظ کنند و تیم ملی امید تشکیل دهند تا انتقال بازیکنان به تیم ملی بزرگسالان راحت‌تر انجام شود. این کار باعث می‌شود که تیم ملی در آینده بازیکنان باتجربه و آماده داشته باشد.

نسل جدید و آینده تیم ملی

سرمربی سابق تیم ملی درباره نسل جدید فوتسال زنان و نیازهای تیم ملی اظهار داشت: نسل جدید بازیکنان باید دیده و رصد شوند. بازیکنان جوانی که امروز در لیگ بازی می‌کنند، می‌توانند به تیم ملی بزرگسالان منتقل شوند اما نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و پشتوانه‌سازی هستند. حفظ تیم‌های زیر ۱۷ سال و تشکیل تیم ملی امید بهترین مسیر برای تربیت بازیکنان آماده و موفق است.

یاری در پایان خاطر نشان کرد: تیم ملی باید از لیگ استفاده کند. بازیکنان جوان را در اردوها و مسابقات دوستانه محک بزند و اعتماد به آنها را افزایش دهد. این کار می‌تواند پایه‌گذار یک تیم مقتدر و پایدار برای مسابقات آتی باشد.