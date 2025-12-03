به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله شفیعی، نویسنده و پژوهشگر اهل شهر آبپخش در نشست با حیدر راهب، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، در اقدامی فرهنگی ۳۴۰ جلد از دو اثر تازه خود با عنوانهای «روستای من در قاب دو تصویر» و «ستارههای حسود و ماه درخشان» را برای استفاده عموم به کتابخانههای عمومی استان اهدا کرد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر، در این نشست ضمن قدردانی از این نویسنده گفت: آقای دکتر شفیعی از چهرههای فعال و اثرگذار فرهنگی استان هستند.
حیدر راهب افزود: اهدای کتاب توسط نویسنده، اقدامی ارزشمند و الگویی قابل توجه است. ما در کتابخانههای عمومی وظیفه داریم دسترسی مردم به کتاب را افزایش دهیم و چنین حرکتهایی کمک بزرگی به گسترش فرهنگ مطالعه میکند.
وی همچنین افزود: آثار پیشین شفیعی در کتابخانههای استان با استقبال خوبی روبهرو بوده و امیدوار است این اقدام، نویسندگان دیگر را نیز به اهدای کتاب تشویق کند.
کتابخانه خانه دوم است
نصرالله شفیعی نیز در سخنانی با تقدیر از مجموعه کتابخانههای عمومی گفت: برای من، کتابخانه خانه دوم است و باور دارم کتاب زمانی ارزشمند میشود که خوانده شود.
وی افزود: کتاب «روستای من در قال دو تصویر» در قالب گفت و گوی یک پدر و پسر بر اساس مستندات دقیق به مقایسه روستای زادگاهم یعنی دشتی اسماعیل خانی در شهرستان دشتستان و وضعیت معیشتی اهالی آن در قبل و بعد از انقلاب میپردازد.
این نویسنده و پژوهشگر درباره کتاب «ستارههای حسود و ماه درخشان» توضیح داد: این کتاب داستانی نمادین برای کودکان و نوجوانان برگرفته از باورهای قدیمی مردم درباره ماهگرفتگی و تبدیلشدن آن به قصهای اخلاقی درباره حسادت و دوستی است که امیدوارم برای بچهها جذاب و آموزنده باشد.
شفیعی تأکید کرد که علاقهمند است در آینده، کتابخانه شخصی خود را نیز به کتابخانههای عمومی استان اهدا کند تا فرهنگ مطالعه بیش از پیش تقویت شود.
