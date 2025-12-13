  1. اقتصاد
  2. اقتصاد ایران
۲۲ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۱

افتتاح گمرک منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

گمرک منطقه ویژه اقتصادی بروجرد با حضور رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک منطقه ویژه اقتصادی بروجرد با حضور فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، عباس گودرزی نماینده مردم شریف بروجرد در مجلس شورای اسلامی، قدرت‌الله ولدی معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد و مسعود عاطفی معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران افتتاح شد.

رئیس کل گمرک ایران ضمن بازدید از بخش‌های مختلف ساختمان جدید گمرک، بر اهمیت توسعه گمرکات استان لرستان و نقش آن در رونق اقتصادی منطقه تأکید کرد و برنامه‌های گمرک جمهوری اسلامی برای ارتقای کارایی و سرعت خدمات گمرکی در استان را تشریح کرد.

افتتاح این گمرک، علاوه بر افزایش ظرفیت‌های عملیاتی و تسهیل فرآیندهای تجاری، زمینه‌ساز ارتقای دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان لرستان خواهد بود و نشان‌دهنده عزم جدی در توسعه مناطق ویژه اقتصادی است.

کد خبر 6687535
طیبه بیات

