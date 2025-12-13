افتتاح گمرک منطقه ویژه اقتصادی بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک منطقه ویژه اقتصادی بروجرد با حضور فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، عباس گودرزی نماینده مردم شریف بروجرد در مجلس شورای اسلامی، قدرت‌الله ولدی معاون استاندار و فرماندار ویژه بروجرد و مسعود عاطفی معاون توسعه مدیریت و منابع گمرک ایران افتتاح شد.

رئیس کل گمرک ایران ضمن بازدید از بخش‌های مختلف ساختمان جدید گمرک، بر اهمیت توسعه گمرکات استان لرستان و نقش آن در رونق اقتصادی منطقه تأکید کرد و برنامه‌های گمرک جمهوری اسلامی برای ارتقای کارایی و سرعت خدمات گمرکی در استان را تشریح کرد.

افتتاح این گمرک، علاوه بر افزایش ظرفیت‌های عملیاتی و تسهیل فرآیندهای تجاری، زمینه‌ساز ارتقای دیپلماسی اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در استان لرستان خواهد بود و نشان‌دهنده عزم جدی در توسعه مناطق ویژه اقتصادی است.