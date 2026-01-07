  1. استانها
کشف و توقیف محموله سنگین قاچاق تجهیزات صنعتی در مرز خسروی

کرمانشاه - سرپرست گمرک خسروی از کشف یک محموله بزرگ قاچاق متشکل از تجهیزات خطوط تولید و بسته‌بندی کاغذ خبر داد که با هوشیاری مأموران این گمرک از خروج آن جلوگیری شد.

داریوش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات کنترلی در گمرک خسروی اظهار کرد: طی رصد مستمر محموله‌های عبوری، یک محموله مشکوک که از طریق این مرز قصد انتقال به خارج از کشور را داشت، شناسایی شد و بررسی‌های تکمیلی در دستور کار قرار گرفت.

وی توضیح داد: این محموله در قالب اظهار قانونی و توسط شش دستگاه کامیون به گمرک ارائه شده بود، اما پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تطبیق اسناد، مشخص شد تجهیزات مربوط به خط تولید، چاپ و بسته‌بندی کاغذ فاقد هرگونه مدارک و مجوزهای معتبر گمرکی است.

سرپرست گمرک خسروی افزود: با هماهنگی کامل میان گمرک، حراست، دستگاه‌های امنیتی و با اخذ دستور قضائی، محموله مذکور توقیف و مراحل اداری لازم برای تحویل آن به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انجام شد.

صادقی با تأکید بر جدیت گمرک خسروی در مقابله با تخلفات اقتصادی بیان کرد: صیانت از حقوق دولت و اجرای دقیق قوانین و مقررات گمرکی، خط قرمز این مجموعه است و با هرگونه مصداق قاچاق، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گمرک خسروی به عنوان یکی از مبادی مهم و باسابقه کشور، علاوه بر نقش کلیدی در صادرات کالا، سهم قابل توجهی در تسهیل تردد مسافران و تأمین امنیت اقتصادی دارد.

