کشف و توقیف محموله سنگین قاچاق تجهیزات صنعتی در مرز خسروی

داریوش صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات کنترلی در گمرک خسروی اظهار کرد: طی رصد مستمر محموله‌های عبوری، یک محموله مشکوک که از طریق این مرز قصد انتقال به خارج از کشور را داشت، شناسایی شد و بررسی‌های تکمیلی در دستور کار قرار گرفت.

وی توضیح داد: این محموله در قالب اظهار قانونی و توسط شش دستگاه کامیون به گمرک ارائه شده بود، اما پس از انجام بررسی‌های تخصصی و تطبیق اسناد، مشخص شد تجهیزات مربوط به خط تولید، چاپ و بسته‌بندی کاغذ فاقد هرگونه مدارک و مجوزهای معتبر گمرکی است.

سرپرست گمرک خسروی افزود: با هماهنگی کامل میان گمرک، حراست، دستگاه‌های امنیتی و با اخذ دستور قضائی، محموله مذکور توقیف و مراحل اداری لازم برای تحویل آن به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی انجام شد.

صادقی با تأکید بر جدیت گمرک خسروی در مقابله با تخلفات اقتصادی بیان کرد: صیانت از حقوق دولت و اجرای دقیق قوانین و مقررات گمرکی، خط قرمز این مجموعه است و با هرگونه مصداق قاچاق، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: گمرک خسروی به عنوان یکی از مبادی مهم و باسابقه کشور، علاوه بر نقش کلیدی در صادرات کالا، سهم قابل توجهی در تسهیل تردد مسافران و تأمین امنیت اقتصادی دارد.