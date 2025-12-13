به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه محمد شفیعی فرماندار شهرستان قصرشیرین به همراه جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و ذیربط، با حضور در مرز خسروی از زیرساختها و امکانات موجود این مرز بازدید کرد.
وی هدف از این بازدید را بررسی میدانی شرایط، شناسایی موانع و تسریع در روند راهاندازی کاپوتاژ در مرز خسروی عنوان کرد و افزود: راهاندازی این ظرفیت مهم مرزی نیازمند هماهنگی و همکاری همه دستگاههای اجرایی است.
در جریان این بازدید، مسئولان ضمن ارزیابی ظرفیتها و نیازمندیهای فنی و اجرایی، بر لزوم فراهمسازی بسترهای لازم برای تسهیل تردد و فعالیتهای تجاری تأکید کردند.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به اهمیت راهاندازی کاپوتاژ در مرز خسروی گفت: این اقدام میتواند نقش مؤثری در توسعه مبادلات مرزی، رونق اقتصادی منطقه و تسهیل خدماترسانی به فعالان حوزه حملونقل و تجارت ایفا کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: با رفع موانع موجود و تسریع در تکمیل زیرساختها، مرز خسروی میتواند به یکی از محورهای مهم اقتصادی و تجاری غرب کشور تبدیل شود.
نظر شما