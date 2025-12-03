به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، حسین افشین، معاون علمی رئیس‌جمهور امروز ۱۲ آذرماه در حاشیه جلسه هیئت دولت، در پاسخ به سوالی پیرامون اخذ حق اشتراک توسط چت‌بات‌های هوش مصنوعی ایرانی و میزان نظارت دولت بر فعالیت آن‌ها بیان کرد: این شرکت‌ها خصوصی هستند و ما نمی‌توانیم برای فعالیت‌های بخش خصوصی تعیین تکلیف کنیم. اما امیدواریم روند نظارت و کیفیت خدمات به مرور بهتر خواهد شد.

وی افزود: امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌ها، چت‌بات‌های ارزشمند بتوانند در آینده خدمات رایگان به مردم ارائه دهند.

معاون علمی رئیس جمهور ادامه داد: در گذشته بسیاری از اپلیکیشن‌های خارجی رایگان نبودند و بعدها با ایجاد بازار و جذب تبلیغات، رایگان شدند و منابع درآمد یافتند. چت‌بات‌های ایرانی نیز باید مسیر ایجاد بازار و مدل کسب‌وکار پایدار خود را پیدا کنند و این موضوع به‌تدریج محقق خواهد شد.