به گزارش خبرنگار مهر، پیام نائینی، ظهر پنجشنبه در رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت گردشگری در شیراز، مأموریت این رویداد را ایجاد پیوند پایدار میان شرکتهای دانشبنیان و صنایع واقعی کشور دانست و اظهار کرد: این رویداد با پشتوانه توصیه رهبری بر تقویت اقتصاد دانشبنیان و بهرهگیری از ظرفیتهای سرزمینی، شکل گرفته است.
وی ادامه داد: چهار ستاد از معاونت علمی ریاستجمهوری از این رویداد حمایت کردهاند و پارک علم و فناوری دانشگاه شریف و مجموعه پیشگامان برگزارکنندگان اصلی آن بودهاند. ۹۰ کسبوکار فناور در رقابت شرکت کردند که از میان آنها ۲۴ طرح به مرحله نهایی راه یافته و ده طرح برتر در ارائه نهایی شرکت خواهند کرد.
نائینی هدف این رویداد را فراتر از سخنرانی و نمایش دانست و تاکید کرد که «تا ثریا» رویدادی خروجیمحور است تا تحول اقتصادی مبتنی بر دانش را رقم بزند.
دبیر شورای سیاستگذاری رویداد ملی «تا ثریا» اظهار امیدواری کرد که نتایج این رویداد، اتصال عملی فناوری به گردشگری را محقق کرده و استان فارس در اجرای مأموریتهای علمپایه کشور پیشرو باقی بماند.
