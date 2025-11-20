به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شریفی ظهر پنجشنبه در رویداد ملی «تا ثریا» با محوریت گردشگری، گفت: برنامهریزی برای این رویداد از ماهها قبل آغاز شده بود و جلسات مداومی با حضور دستگاههای اجرایی استانی، نمایندگان دانشگاهها و مراکز علمی پژوهشی استان برگزار شده است. همکاری فعال اعضای هیئت علمی، فعالین بخش خصوصی و رؤسای تشکلها در این جلسات، به شکلگیری مباحث کارشناسی و داوری طرحها کمک شایانی کرده است. طرحهای منتخب نیز پس از داوری با همکاری بخش خصوصی و مجموعه پژوهشی دانشگاه شیراز و سایر مؤسسات پژوهشی، به هیئت مدیره و شورای سیاستگذاری معرفی شدهاند.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی گردشگری و اقتصاد دانشبنیان، این دو موضوع را از مسائل روز کشور و مورد تأکید مکرر مقام معظم رهبری دانست و افزود: ارتباط این دو موضوع میتواند به توسعه و جهش صنعت گردشگری منجر شود و آن را به یک صنعت پیشران تبدیل کند. تحقیقات علمی نیز نشان داده است که در کشورهایی که فناوری در کنار گردشگری رشد کرده، شاهد جهشهای قابل توجهی در این صنعت بودهایم.
شریفی اظهار امیدواری کرد که این رویداد مقدمهای کاربردی برای فعالین، دانشجویان و فعالان حوزه گردشگری فراهم آورده است.
دبیر علمی رویداد «تاثریا» در فارس با تأکید بر این نکته که توسعه گردشگری در ایران بدون حضور و نقش بخش خصوصی محقق نخواهد شد، گفت: حاکمیت و دولت نقش سیاستگذار و حامی را ایفا میکنند و بخش خصوصی مجری خواهد بود.
