به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه شورای مرکزی شورای دوره شانزدهم جامعه اسلامی مهندسین با حضور محمدرضا باهنر، دبیر کل و سخنرانی حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی در دفتر مرکزی این تشکل برگزار شد.

در این جلسه ابتدا باهنر با گرامیداشت ایام فاطمیه اظهار داشت: بدون شک زهرای مرضیه سلام الله علیها الگوی زنان در اعصار مختلف است و شایسته است الگوی فاطمی به عنوان الگوی بی بدیل زن مسلمان در جامعه پیاده سازی شود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین ارائه شاخص‌های حکمرانی مطلوب و همچنین بررسی راهکارهای حفظ انسجام ملی در دوران پسا جنگ ۱۲ روزه را از جمله دستور کارهای جلسات شورای سیاسی این تشکل برشمرد.

وی همچنین به بیان برنامه‌ریزی گسترده جامعه اسلامی مهندسین در خصوص هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا پرداخت.

در ادامه این جلسه مصطفی پورمحمدی دبیرکل جامعه روحانیت مبارز و رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ایراد سخن پرداخت.

پورمحمدی اظهار داشت: اگر ما هر ۱۵ سال را یک نسل مدیریتی در نظر بگیریم اکنون سه نسل مدیریتی در دوران پس از انقلاب را پشت سر گذاشته‌ایم و باید پاسخگوی عملکرد خود باشیم.

وی افزود: ما به انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی عمیقاً باور داریم، لذا باید همه همّ و غمّمان را بر حفظ و ارتقا و محبوبیت انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی بگذاریم.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی ادامه داد: اجمالا همه این را پذیرفته‌ایم که بهره‌وری ما در بعضی حوزه‌ها پایین است. یعنی هزینه‌های زیادی می‌کنیم و امکانات زیادی هم داریم اما خروجی‌هایمان ضعیف است.

دبیرکل جامعه روحانیت مبارز موضوع و مسئله اصلی کشور را تصمیم گیری دانست و اظهار داشت: می‌دانیم که نظام اجرا در برخی حوزه‌ها مشکل دارد اما تأثیر نظام تصمیم گیری بسیار بیشتر است.

رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی افزود: هرگاه توانسته‌ایم بهنگام و درست تصمیم بگیریم، پیشرفت داشته‌ایم و هرگاه که ضعف در تصمیم گیری داشته‌ایم در اجرا هم دچار مشکلات عدیده شده‌ایم.

وی به نقش بی‌بدیل تصمیم گیری‌ها و رهبری داهیانه مقام معظم رهبری در روزهای جنگ ۱۲ روزه بالاخص روز اول تهاجم رژیم صهیونیستی به کشورمان اشاره کرد و اظهار داشت: اگر تصمیم‌گیری‌های به موقع و هوشمندانه رهبر معظم انقلاب و همراهی کارگزاران نظام و همدلی مردم عزیزمان نبود، قطعاً نمی‌توانستیم در مقابل دشمنی که عزمش را برای نابودی کشور جزم کرده بود دوام بیاوریم.

شایان ذکر است در پایان این جلسه دبیرکل جامعه روحانیت مبارز به سوالات اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین پاسخ داد.