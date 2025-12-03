گزارش «۶۳ سال سازمان تأمین اجتماعی از نگاه آمار» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، گزارش سازمان تأمین اجتماعی از نگاه آمار در راستای شناخت بهتر از وضعیت در زمینههای مختلف در قالب سری زمانی ۶۳ ساله از سوی مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان منتشر شد.
این گزارش با هدف تسهیل و بهبود فضای تصمیمسازی برای کارشناسان و محققین درون و برون سازمانی و ارائه تصویر شفاف و گویا از روند تغییرات شاخصهای متعددی از جمله میزان ضریب نفوذ بیمهای، تعداد بیمهشدگان و مستمریبگیران، تعداد کارگاههای فعال، میزان منابع و مصارف و … تهیه و منتشر شده است.
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در طول حیات خود از بدو تأسیس دستخوش تغییرات متعددی شده است و فراز و نشیبهای محیط کلان اقتصادی، متغیرهای جمعیتی، وضعیت شاخصهای اجتماعی و محیط درون سازمان به ویژه طی ۶۳ سال اخیر تأثیرات زیادی بر جمعیت تحت پوشش و تعادل مالی و میزان ذخایر سازمان تأمین اجتماعی گذاشته است که در این
گزارش مولفهها و شاخصهای مهم تأثیرگذار آورده شده و در اختیار علاقهمندان و کارشناسان قرار گرفته است.
