به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شهسواری، عصر چهارشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با تیم خیبر خرم‌آباد، اظهار داشت: سلام و ادب دارم خدمت خبرنگاران محترم و اصحاب رسانه. خیلی خوشحالیم که امروز در شهر خرم‌آباد و استان لرستان هستیم و این موضوع برای ما افتخار بزرگی است.

وی با اشاره به اهمیت این مسابقه افزود: امیدواریم فردا بازی خیلی خوبی مقابل تیم خیبر داشته باشیم. هر دو تیم جوان و باانگیزه هستند و قطعاً شاهد یک مسابقه پرتحرک و جذاب خواهیم بود.

تمرینات منظم و آنالیز دقیق خیبر

مربی شمس‌آذر گفت: در طول هفته تمرینات بسیار خوبی داشتیم. خدا را شکر تیم خیبر را به‌خوبی آنالیز کرده‌ایم و برنامه تمرینی‌مان طبق نیازهای این مسابقه پیش رفت. امیدواریم بتوانیم این آمادگی را در زمین مسابقه هم نشان دهیم.

او ادامه داد: در بازی‌های گذشته هم تیم ما فوتبال باکیفیت و روی زمین ارائه داد و یکی از تیم‌هایی بودیم که همیشه فوتبال تماشاگرپسند به نمایش گذاشتیم.

قدردانی از هواداران شمس‌آذر

شهسواری با تقدیر از هواداران تیم خود از راه دور گفت: همیشه حضور تماشاگران در ورزشگاه برای ما انگیزه‌ساز بوده و باعث شده از دیدن بازی ما لذت ببرند. از همین‌جا از هواداران‌مان که همیشه حامی ما بوده‌اند تشکر می‌کنم. امیدوارم فردا هم بتوانیم نمایشی درخور و ارزشمند ارائه دهیم.

تمجید از هواداران خیبر؛ فوتبال بدون تماشاگر لذتی ندارد

مربی شمس‌آذر در ادامه نشست خبری گفت: خیبر تیمی است که تماشاگران بسیار خوب و فهمیده‌ای دارد. معمولاً ورزشگاه اینجا مملو از تماشاگر است و واقعاً فوتبال با حضور هوادارانش لذت‌بخش می‌شود؛ فوتبالِ بدون تماشاگر هیچ جذابیتی ندارد.

او افزود: خیلی خوشحالیم که فردا در حضور تماشاگران خیبر بازی خواهیم کرد.

شهسواری ادامه داد: امیدواریم شرایط مسابقه طوری رقم بخورد که بتوانیم کیفیت واقعی‌مان را نشان دهیم و به نتیجه‌ای برسیم که مدنظر تیم و مجموعه هواداران‌مان است.

تلاش برای کسب اولین نتیجه مطلوب پس از نمایش‌های خوب

مربی شمس‌آذر با اشاره به اینکه تیمش در هفته‌های گذشته عملکرد فنی خوبی داشته اما به نتیجه دلخواه نرسیده، اظهار کرد: در بازی‌های اخیر، علیرغم ارائه فوتبال باکیفیت و منظم، نتوانستیم نتیجه‌ای که باب میل خودمان و هواداران عزیزمان در قزوین باشد به دست بیاوریم. به همین دلیل امیدواریم فردا بتوانیم استارت نتایج خوب را بزنیم.

وی ادامه داد: به خرم‌آباد آمده‌ایم تا یک بازی خوب انجام دهیم و ان‌شاءالله با نتیجه‌ای مطلوب به شهر خودمان برگردیم.

شهسواری گفت: امیدواریم از این مسابقه به بعد، نتایج‌مان هم‌راستا با بازی‌های خوب‌مان باشد و بتوانیم دل هواداران قزوینی را شاد کنیم.

تا سوت پایان، برای برد می‌جنگیم

شهسواری در پاسخ به سوال خبرنگار که با اشاره به نمایش‌های خوب شمس‌آذر جایگاه فعلی تیم را پایین‌تر از کیفیت فنی آن دانست و درباره آمادگی تیم برای دیدار فردا پرسید، گفت:

ما تیمی جوان داریم که ترکیبی از بازیکنان مستعد، باانگیزه و حتی بازیکنان باتجربه‌ای است که سابقه حضور در لیگ برتر را دارند.

مربی شمس‌آذر گفت: همیشه با انگیزه بالا وارد زمین می‌شویم و اگر بازی‌های ما را دیده باشید، از دقیقه اول تا آخرین لحظه‌ای که داور سوت پایان را می‌زند برای برد تلاش می‌کنیم.

وی افزود: هیچ‌وقت نشده بازیکنان ما به این نتیجه برسند که دیگر نمی‌توانیم برنده از زمین خارج شویم. در بازی‌های گذشته هم تا سوت پایان با تمام توان جنگیدیم. این تفکر که برای مساوی بازی کنیم یا از تلاش دست بکشیم اصلاً در تیم ما وجود ندارد.

بدشانسی در چند بازی نتیجه را از ما گرفت

شهسواری با اشاره به جزئیات برخی مسابقات که تیمش فرصت پیروزی را از دست داده است، گفت: همان‌طور که خودتان هم اشاره کردید، بعضی وقت‌ها در فوتبال شانس نقش مهمی دارد. جایی هست که توپ به تیر می‌خورد و برمی‌گردد، اما برای حریف همان توپ تبدیل به گل می‌شود. نمی‌خواهم اسم بازی خاصی را بیاورم، اما در یک دیدار توپ حریف تبدیل به گل شد، در حالی که توپ ما دو بار به تیرک برخورد کرد و وارد دروازه نشد. نهایتاً حریف سه امتیاز گرفت و ما بدون امتیاز برگشتیم.

مربی شمس‌آذر تأکید کرد: گاهی واقعاً شانس اجازه نمی‌دهد نتیجه‌ای که استحقاقش را داریم کسب کنیم. اما انگیزه، تلاش و همت بازیکنان ما همیشه در سطح عالی بوده و امیدواریم این بار تلاش‌مان با یک نتیجه مطلوب همراه شود.

تیم از نظر بدنی در بالاترین سطح قرار دارد

شهسواری در ادامه درباره وضعیت بدنی بازیکنان شمس‌آذر گفت: از نظر بدنی واقعاً شرایط تیم ما عالی است. آقای وحید رضایی یکی از مربیان بسیار خوب و باکیفیت فوتبال ایران هستند. من سال‌هاست در شمس‌آذر با مربیان مختلفی کار کرده‌ام و از همه آن‌ها تشکر می‌کنم، اما باید بگویم آقای رضایی با گروه فنی‌ای که کنار خود دارند، تیم را در بالاترین سطح آمادگی بدنی آماده کرده‌اند.

وی افزود: ما از لحاظ بدنی هیچ نگرانی‌ای نداریم. فرقی نمی‌کند قرار باشد در کرمان بازی کنیم، در انزلی، یا در خرم‌آباد؛ برای ما این موضوع اهمیتی ندارد، چون از آمادگی بدنی بازیکنان مطمئن هستیم و می‌دانیم تیم از این نظر در بهترین وضعیت قرار دارد.

مربی شمس‌آذر با تاکید بر امیدواری کادر فنی برای ارائه یک نمایش قدرتمند، گفت: به همین دلیل ان‌شاءالله فردا مطمئن باشید یک بازی خیلی خوب از شمس‌آذر خواهید دید.

محروم داریم اما بازیکنان جایگزین باانگیزه و آماده هستند

شهسواری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مصدومان و محرومان شمس‌آذر برای دیدار فردا توضیح داد: ما برای بازی فردا یک بازیکن محروم داریم، اما مصدومان‌مان الحمدلله برگشته‌اند. طبیعتاً تیم ما ترکیبی از بازیکنان جوان و باانگیزه است و ان‌شاءالله فردا بازیکنان جایگزین وارد زمین می‌شوند و حتی بهتر از بازیکن اصلی کار خواهند کرد.

او تأکید کرد: هیچ نگرانی‌ای از این بابت نداریم. بازیکنان جایگزین ما در همان سطح بازیکنان ترکیب اصلی هستند.

مربی شمس‌آذر توضیح داد: ما به تدریج به جوان‌ها میدان می‌دهیم و اگر بازی قبلی را دیده باشید، در دقایق پایانی پنج، شش بازیکن ۱۸، ۱۹ و ۲۰ ساله داخل زمین داشتیم.

به نمایش جوان‌ها افتخار می‌کنم

شهسواری ادامه داد: صادقانه بگویم، من به‌عنوان عضوی از کادر فنی از این اتفاق لذت بردم. شاید نتیجه بازی مطابق میل‌مان نبود، اما حضور این بازیکنان جوان که با جسارت، توانمندی و کیفیت مطلوب وارد زمین شدند، برای ما بسیار ارزشمند بود. آنها همان چیزهایی را که از یک بازیکن جوان انتظار داشتیم به خوبی نشان دادند.

وی افزود: مطمئن هستم فردا هم بازیکنان جایگزین با بهترین کیفیت وارد زمین خواهند شد و عملکردی ارائه می‌دهند که هواداران و کادر فنی را راضی کند.