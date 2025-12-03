به گزارش خبرنگار مهر، عصر چهارشنبه، در مراسمی با حضور مدیرکل سیاسی استانداری کرمانشاه، فرماندار و اعضای شورای اداری شهرستان ثلاث باباجانی، مختار شعری بهعنوان سرپرست بخشداری مرکزی این شهرستان معرفی شد.
حمید شرفی در این آئین با اشاره به تلاشهای یک سال اخیر استانداری گفت: سالی پُرکار با محوریت بهبود خدمات، فعالسازی ظرفیتهای بومی و رفع مشکلات استان سپری شده است.
وی افزود: سفر رئیسجمهور، هیأت دولت و مدیران ارشد به کرمانشاه نقش مهمی در تقویت زیرساختها، تعیین اولویتها و جذب اعتبارات داشته است.
وی با بیان اینکه بیش از ۴۰ درصد صادرات ایران به عراق از مرزهای کرمانشاه انجام میشود، گفت: در هفتماهه اخیر حدود ۲ میلیارد دلار صادرات از استان صورت گرفته که رشدی ۲۱ درصدی را نشان میدهد.
وی افزود: پس از نیم قرن، نرخ بیکاری استان تکرقمی شده و کرمانشاه طی ماههای گذشته با تورم ۳۷ درصدی، سومین استان کمتورم کشور بوده است.
مدیرکل سیاسی استانداری کرمانشاه توسعه تجارت مرزی را از اولویتهای اصلی استان عنوان کرد و گفت: استاندار دیدارهای مؤثری با استانداران همجوار عراق داشته و توسعه مبادلات مرزی و توریسم سلامت در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین از پیگیری اتصال بازارچههای مرزی به فیبر نوری و انتخاب کرمانشاه بهعنوان پایلوت استاندارد هوشمند مرزی خبر داد.
شرفی با اشاره به اقدامات زیرساختی در ثلاث باباجانی گفت: تکمیل تونل سیاطاهر و آغاز عملیات بهسازی مسیر کرمانشاه روانسر نقطه امیدبخش برای جادههای اورامانات است.
وی افزود: برگزاری همایشها و نمایشگاههای فرهنگی، سیاسی و اقتصادی موجب معرفی بهتر ظرفیتهای استان شده است.
وی با اشاره به میزبانی موفق استان در اربعین امسال گفت: رشد ۱۵ درصدی تردد زوار در برابر میانگین ۳ درصدی کشور، نگاه ملی را بیش از گذشته به کرمانشاه معطوف کرد و اعتبارات قابل توجهی را وارد استان نمود.
شرفی افزود: مجموعه این اقدامات سبب شد بسیاری از مدیران ارشد کشور از تغییرات مثبت کرمانشاه تمجید کنند و این نشان میدهد استان در مسیر فرصتسازی و بهرهگیری از ظرفیتهای خود قرار گرفته است.
وی همچنین با اشاره به راهبرد دولت در مسیر وفاق ملی گفت: فرزندان اهل سنت ایران در سطوح عالی کشور در حال خدمتاند و در کرمانشاه نیز با انتصاب مدیران شایسته اهل سنت، نقشآفرینی مؤثری در خدمت به مردم رقم خورده است.
مدیرکل سیاسی استانداری کرمانشاه تأکید کرد: تخریب ذهنی پیشرفتها و کوچکنمایی دستاوردهای استان به معنای تخریب چهره ملی کرمانشاه است.
وی گفت: توسعه از دل امید و تلاش جمعی میگذرد و آنچه در یک سال اخیر حاصل شده نتیجه توان مردم و مدیریت پویا در استان است.
در پایان این مراسم، مختار شعری رسماً بهعنوان سرپرست بخشداری مرکزی ثلاث باباجانی معرفی شد.
