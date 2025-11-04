شرفی: نقد منصفانه و عقلانی پایه اصلاحات در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم و معارفه بخشدار بخش باوله شهرستان سنقر عصر سه‌شنبه با حضور حمید شرفی، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کرمانشاه، فرماندار سنقر، جمعی از مدیران ادارات، اعضای شورای اداری، معتمدین محلی، شوراهای اسلامی و دهیاران این بخش برگزار شد.

در این مراسم از زحمات علی واحدی، بخشدار پیشین باوله تقدیر شد و مختار سلطانی به‌عنوان سرپرست جدید این بخشداری معرفی گردید.

در ادامه مراسم، حمید شرفی ضمن تبریک به بخشدار جدید و قدردانی از خدمات بخشدار پیشین، با اشاره به اهمیت نقش نخبگان و مدیران محلی در تقویت انسجام اجتماعی و سیاسی گفت: رفتارها و گفتارهای سیاسی، همانند ساخت زیرساخت‌های فیزیکی در توسعه کشور تأثیرگذار است. همان‌طور که احداث پل یا جاده آینده اقتصادی را شکل می‌دهد، نوع نگرش و رفتار سیاسی ما نیز مسیر آینده جامعه را رقم می‌زند.

وی با بیان اینکه دو آفت جدی در فضای نقد و سیاست کشور وجود دارد، افزود: تملق و چشم‌پوشی از ضعف‌ها از یک سو و بی‌انصافی در نقد و نادیده گرفتن نقاط قوت از سوی دیگر، دو آسیب اصلی در عرصه سیاسی هستند که باید با نگاه منطقی و واقع‌بینانه از آنها پرهیز کرد.

مدیرکل دفتر سیاسی استانداری کرمانشاه، نقد منطقی و مبتنی بر عقل، شرع و منافع ملی را یکی از ابزارهای مهم اصلاح جامعه دانست و اظهار کرد: نقد سازنده یعنی دیدن همه جوانب؛ هم ضعف‌ها و هم قوت‌ها. اگر نقد از مسیر علم و انصاف خارج شود، نه تنها سازنده نیست بلکه موجب تخریب و تفرقه می‌شود.

وی در ادامه تأکید کرد: موضع‌گیری‌ها و اظهارنظرهای سیاسی باید بر اساس اطلاعات دقیق، شناخت درست و رعایت مصالح عمومی صورت گیرد. هرگونه قضاوت شتاب‌زده و سوگیری بدون مبنا، باعث خطا در تصمیم‌گیری و از بین رفتن اعتماد عمومی خواهد شد.

شرفی با اشاره به ضرورت دوری از احساسات زودگذر در تصمیمات سیاسی و مدیریتی گفت: وقتی تحلیل‌ها بر پایه هیجان باشد، واقعیت‌ها تحریف می‌شود و نتیجه، اشتباه در عمل است. مسئولان باید با تکیه بر منطق و گفت‌وگوی عقلانی، تصمیمات خود را اتخاذ کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و مقام شهیدان، آنان را الگوی صداقت و بصیرت در عمل دانست و اظهار داشت: شهیدان کسانی بودند که ظاهر و باطن‌شان یکی بود؛ آنها برای آرمان‌های دینی و ملی خود از جان گذشتند و راه عقلانیت و ایمان را در دفاع از کشور برگزیدند. امروز نیز اگر بخواهیم مسیر توسعه و عزت ملی را ادامه دهیم، باید از همان روحیه و اخلاص الگو بگیریم.

شرفی در پایان با تأکید بر اهمیت تعامل میان مسئولان محلی و مردم، خاطرنشان کرد: امید است بخشدار جدید با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، شوراها و دهیاران، در مسیر توسعه همه‌جانبه باوله گام‌های مؤثری بردارد و با روحیه‌ای جهادی، پاسخگوی اعتماد مردم باشد.