۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

طولانی‌ترین تونل جاده‌ای کرمانشاه افتتاح شد

کرمانشاه - تونل شهید امیرعلی حاجی‌زاده با ۱۰۸۰ متر طول و ۴۲۸ میلیارد تومان اعتبار افتتاح شد و ۳۹ پیچ حادثه‌خیز محور ثلاث باباجانی – جوانرود را حذف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنجشنبه طولانی‌ترین تونل جاده‌ای استان کرمانشاه در محور ثلاث باباجانی – جوانرود با حضور منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه، هوشنگ بازوند معاون وزیر راه و شهرسازی، نمایندگان مجلس، معاون عمرانی استانداری، فرمانداران و ائمه جمعه شهرستان‌های ثلاث باباجانی و جوانرود به بهره‌برداری رسید.

این پروژه ملی که از سال ۱۳۹۸ آغاز شده بود، با سرمایه‌گذاری ۴۲۸ میلیارد تومان تکمیل شد و به نام شهید امیرعلی حاجی‌زاده نامگذاری گردید. با افتتاح این تونل ۱۰۸۰ متری، ۳۹ پیچ حادثه‌خیز مسیر حذف و ایمنی یکی از پرخطرترین محورهای استان به شکل قابل توجهی افزایش یافت.

به گفته مسئولان، بهره‌برداری از این تونل علاوه بر کاهش تصادفات و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، موجب تسهیل رفت‌وآمد، کوتاه شدن زمان سفر و رونق گردشگری اورامانات خواهد شد.

کارشناسان همچنین معتقدند این طرح نقش کلیدی در توسعه اقتصادی منطقه دارد؛ چراکه سهولت دسترسی به مرز عراق، تقویت بازارچه مرزی شیخ‌صله و افزایش ظرفیت ترانزیت کالا را به همراه خواهد داشت و می‌تواند بخشی از محرومیت دیرینه ثلاث باباجانی را برطرف کند.

