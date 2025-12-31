  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

تقویت حمایت قضایی از صیانت منابع آب در صحنه

کرمانشاه - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه و دادستان شهرستان صحنه در نشستی مشترک بر تقویت همکاری‌های قضایی برای صیانت از حقوق منابع آب تأکید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، صبح چهارنشبه با بهادر نوروزی، دادستان شهرستان صحنه، دیدار و درباره موضوعات مرتبط با صیانت از حقوق منابع آب، حمایت قضائی از طرح‌ها و تقویت همکاری‌های مشترک گفت‌وگو کرد. این نشست با هدف بررسی مسائل حقوقی و قضائی مرتبط با حفاظت از تأسیسات آبی، حریم رودخانه‌ها و صیانت از حقوق عمومی منابع آب برگزار شد.

در این دیدار، درویشی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه در حوزه مدیریت و حفاظت از منابع آب، بر اهمیت نقش دستگاه قضائی در مقابله با تخلفات، جلوگیری از تجاوز به حریم منابع آبی و حمایت از اجرای طرح‌های قانونی تأکید کرد و از همراهی و همکاری دادستانی شهرستان صحنه در این زمینه قدردانی به عمل آورد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه تصریح کرد: حفظ منابع آب به‌عنوان سرمایه‌ای راهبردی، نیازمند عزم جدی، همکاری بین‌بخشی و پشتیبانی حقوقی و قضائی است تا بتوان از بروز تخلفات و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کرد.

در ادامه، دادستان شهرستان صحنه نیز با تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات شرکت آب منطقه‌ای کرمانشاه، بر آمادگی کامل دستگاه قضائی برای حمایت حقوقی از طرح‌های قانونی، برخورد قاطع با متجاوزان به حریم منابع آب و تسهیل روند اجرای پروژه‌های مرتبط با مدیریت منابع آب تأکید کرد.

وی افزود: صیانت از منابع آب، صیانت از حقوق نسل‌های حاضر و آینده است و دستگاه قضائی با جدیت از اقدامات قانونی در این حوزه حمایت خواهد کرد.

این دیدار به‌عنوان گامی مؤثر در راستای تقویت تعاملات مشترک، ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضائی و حمایت حقوقی از مدیریت پایدار و صیانت از منابع آب استان کرمانشاه ارزیابی می‌شود.

