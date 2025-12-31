تقویت حمایت قضایی از صیانت منابع آب در صحنه

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام درویشی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه، صبح چهارنشبه با بهادر نوروزی، دادستان شهرستان صحنه، دیدار و درباره موضوعات مرتبط با صیانت از حقوق منابع آب، حمایت قضائی از طرحها و تقویت همکاریهای مشترک گفتوگو کرد. این نشست با هدف بررسی مسائل حقوقی و قضائی مرتبط با حفاظت از تأسیسات آبی، حریم رودخانهها و صیانت از حقوق عمومی منابع آب برگزار شد.
در این دیدار، درویشی با تشریح برنامهها و اقدامات شرکت آب منطقهای کرمانشاه در حوزه مدیریت و حفاظت از منابع آب، بر اهمیت نقش دستگاه قضائی در مقابله با تخلفات، جلوگیری از تجاوز به حریم منابع آبی و حمایت از اجرای طرحهای قانونی تأکید کرد و از همراهی و همکاری دادستانی شهرستان صحنه در این زمینه قدردانی به عمل آورد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای کرمانشاه تصریح کرد: حفظ منابع آب بهعنوان سرمایهای راهبردی، نیازمند عزم جدی، همکاری بینبخشی و پشتیبانی حقوقی و قضائی است تا بتوان از بروز تخلفات و تضییع حقوق عمومی جلوگیری کرد.
در ادامه، دادستان شهرستان صحنه نیز با تقدیر از تلاشها و اقدامات شرکت آب منطقهای کرمانشاه، بر آمادگی کامل دستگاه قضائی برای حمایت حقوقی از طرحهای قانونی، برخورد قاطع با متجاوزان به حریم منابع آب و تسهیل روند اجرای پروژههای مرتبط با مدیریت منابع آب تأکید کرد.
وی افزود: صیانت از منابع آب، صیانت از حقوق نسلهای حاضر و آینده است و دستگاه قضائی با جدیت از اقدامات قانونی در این حوزه حمایت خواهد کرد.
این دیدار بهعنوان گامی مؤثر در راستای تقویت تعاملات مشترک، ارتقای هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و قضائی و حمایت حقوقی از مدیریت پایدار و صیانت از منابع آب استان کرمانشاه ارزیابی میشود.
نظر شما