مقابله با قاچاق برای صیانت از معیشت مرزنشینان قصرشیرین

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین صبح چهارشنبه، در نشستی با حضور مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه که با محوریت مقابله با قاچاق کالا و ارز برگزار شد، اظهار کرد: مرزهای شهرستان قصرشیرین به‌طور کامل تحت کنترل قرار دارند و در نوار مرزی بیش از ۱۸۶ کیلومتری این شهرستان، با هرگونه قاچاق برخورد جدی و قانونی صورت می‌گیرد.

وی افزود: هدف از این اقدامات، تقویت معیشت مرزنشینان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ امنیت پایدار در مناطق مرزی است و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی کامل در این مسیر عمل کنند.

فرماندار قصرشیرین با اشاره به وظایف دستگاه‌های کاشف کالای قاچاق تصریح کرد: این دستگاه‌ها موظف هستند گزارش‌های کامل مربوط به کشفیات را در مهلت قانونی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به اداره تعزیرات حکومتی ارسال کنند.

شفیعی همچنین گفت: برای رفع برخی مشکلات موجود، مقرر شده شهرداری سومار با نصب دوربین‌های پایش تصویری نسبت به ساماندهی جایگاه‌های سوخت اقدام کند و امور عشایری نیز پلاک‌کوبی دام‌ها را در دستور کار قرار دهد تا امنیت و پایداری اقتصادی مرز تقویت شود.

وی افزود: دستگاه‌های کاشف باید گزارش میزان و نوع کالاهای قاچاق کشف‌شده را هر ۱۵ روز یک‌بار به فرمانداری ارسال کنند و تمرکز اصلی مدیریت شهرستان، حمایت از مرزنشینان به‌عنوان مدافعان واقعی امنیت کشور است.

در ادامه این نشست، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه با تأکید بر اجرای دقیق مصوبات کارگروه مقابله با قاچاق کالا و ارز قصرشیرین گفت: تعزیرات حکومتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن به گزارش‌های واصله رسیدگی می‌کند و پرونده‌های مرتبط با احشام و سوخت با سرعت بیشتری بررسی خواهد شد تا منافع مرزنشینان حفظ شود.