اعضای وابسته فراجا مشاوران ارزشمند نیروی انتظامی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام دکتر سید اسمعیل حسینی مازندرانی عصر سه‌شنبه در نشستی صمیمی با اعضای وابسته نیروی انتظامی مرکز استان و خانواده‌های آنان، با تجلیل از سال‌ها خدمت و ایثار این عزیزان، نقش بی‌بدیل آنان در انتقال تجربیات و حفظ ارزش‌های سازمان را برجسته کرد و خانواده‌هایشان را ستون‌های اصلی فرهنگ ایثار و خدمت دانست.

وی ضمن قدردانی از تلاش‌های اعضای وابسته فراجا، بیان داشت بازنشستگی به معنای قطع ارتباط با بدنه نیروی انتظامی نیست بلکه این افراد همچنان به عنوان مشاوران دلسوز و همراهان ارزشمند، با انتقال تجربیات ناب و دانش فراوان، در پیشبرد اهداف و ارتقا توان عملیاتی نیروی انتظامی نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود اعضای وابسته، گنجینه‌های ارزشمند معنوی و سرمایه‌های گران‌بهای نیروی انتظامی به شمار می‌آیند که با حضور فعال خود در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و عقیدتی، الگویی از تعهد، تخصص و مردمداری برای نسل جوان نیروی انتظامی هستند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران نقش خانواده‌های اعضای وابسته را بسیار کلیدی خواند و گفت این خانواده‌ها همواره پشتوانه اصلی و همراهان وفادار اعضای وابسته در مسیر خدمت بوده‌اند و امروز نیز با حفظ ارزش‌های ایثار و فرهنگ خدمت، در حفظ و ترویج معارف اسلامی و قرآنی فعالانه مشارکت دارند.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی خاطرنشان کرد موفقیت‌های خانواده‌های اعضای وابسته در حوزه حفظ قرآن کریم و فعالیت‌های فرهنگی از نمادهای بارز تعهد دینی و فرهنگی این عزیزان است و تداوم این فرهنگ، پیام‌آور جهاد فرهنگی در جامعه و بدنه نیروی انتظامی است.

وی در پایان تاکید کرد که فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی همواره قدردان خدمات اعضای وابسته هستند و بهره‌گیری از ظرفیت عظیم علمی، تجربی و معنوی این عزیزان، اولویت اصلی مجموعه است و ارتباط مستمر با اعضای وابسته و خانواده‌های صبورشان باید همواره در دستور کار قرار گیرد.