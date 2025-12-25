به گزارش خبرنگار مهر، بنا بر اعلام معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی ثبت سفارش فصل زمستان دانه‌های روغنی از امروز ۴ دی ۱۴۰۴ آغاز شد.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت سفارشات فصل زمستان برای دانه‌های روغنی و کنجاله سویا در حال انجام و اعتبار این ثبت سفارش ۳ ماهه تعیین شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تولید روغن خوراکی در کشور بیشتر از ۹۰ درصد وابستگی ارزی دارد و بخش اعظمی از دانه‌های روغنی از جمله سویا، ذرت، آفتابگردان و… و نیز روغن خام وارداتی است.

همچنین در تأمین نهاده‌های دامی بخش زیادی از این خوراک وارداتی است که از آن جمله می‌توان به کنجاله سویا اشاره کرد. اما بنا بر تاکید کارشناسان این حوزه، ارزبری این بخش باید در واردات دانه سویا انجام شود که ضمن بهره‌گیری از آن در روغن‌کشی و تولید روغن خوراکی در کشور، در ادامه از کنجاله آن برای خوراک دام استفاده شود. اما واردات کنجاله این محصول کشاورزی، ضمن خروج ارز از کشور، فقط در دامداری‌ها به مصرف می‌رسد.