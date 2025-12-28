به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۷ دی ۱۴۰۴ ثبت سفارش روغن خام و پالم آغاز شد. این سهمیه که برای فصل زمستان است به مدت ۳ ماه اعتبار آن تعیین شده است.

ایران در تولید روغن خوراکی بین ۹۰ تا ۹۵ درصد وابستگی ارزی دارد. بخشی از دانه‌های روغنی مانند کلزا، گلرنگ، کاملینا و… در کشور تولید می‌شود؛ اما بخش اعظم دانه‌های روغنی به اضافه روغن خام وارداتی است.

سویا، آفتابگردان و.... از جمله کالاهای وارداتی برای تولید و تأمین بازار روغن بوده که به این اقلام باید پالم را هم اضافه کرد.

پالم در روغن‌های مایع مخصوص سرخ کردنی‌ها استفاده شده تا مقاومت روغن را در مدت حرارت دهی بالا ببرد. پالم مقاوم در برابر حرارت بوده و مانع سوختن روغن در مدت طولانی حرارت برای سرخ کردن مواد غذایی می‌شود.