به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی در نشست برخط با مدیران عامل شرکت‌های توزیع برق کشور که با تاکید بر رعایت چارچوب‌های ابلاغی توانیر در مناقصات، کنترل رشد بار مصرف، کنترل‌پذیری پست‌های عمومی، فعال‌سازی لیمیترها و پیگیری جدی برنامه‌های هوشمندسازی و کنترل‌پذیری برگزار شد، از مدیران عامل شرکتهای توزیع خواست برای افزایش ۴ برابری نصب کنتورهای هوشمند آماده باشند.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به تاکید رئیس جمهور، دستور وزیر نیرو و ابلاغ و پیگیری مدیرعامل شرکت توانیر، از رشد شتابان هوشمندسازی سمت مصرف و اجرای مگاپروژه نصب شمارشگرهای هوشمند طی ۲ ماه اخیر در کشور خبرداد که در این مدت جلسات متعددی با شرکت‌های توزیع نیرو، شرکت‌های کنتورساز، وزارت صمت و ذی‌نفعان این حوزه برگزار و اقدامات و برنامه‌ریزی‌های لازم، از جمله مشخص کردن تعداد کنتورهای مورد نیاز هر حوزه، اولویت‌بندی‌ها، سازماندهی و تعیین مدل و ساختار همچنین سامانه‌های مورد نیاز برای رصد، پایش و پیگیری اجرای طرح به انجام رسیده است.

ذبیحی از مهمترین اقدامات این حوزه را ایجاد هماهنگی و مطالبه‌گری در خصوص سازماندهی و برنامه‌ریزی شرکتهای توزیع و نیز آمادگی شرکتها برای جایگزینی روزانه کنتورها بر اساس اهداف و برنامه‌های ابلاغی برشمرد و با اشاره به حدود ۱/۵ میلیون قرارداد موجود در این حوزه تصریح کرد: حدود نیمی از این قراردادها فعال است و بقیه نیز در مرحله تصمیم‌گیری برای فعالسازی قرار دارد.

مناقصه خرید ۵ میلیون کنتور هوشمند

ذبیحی از ابلاغ خرید حدود یک میلیون کنتور هوشمند طی ماه گذشته به شرکتهای توزیع خبر داد که مناقصه آنها برگزار و نتیجه دو سوم مناقصات تاکنون مشخص شده و حدود یک سوم هم تا ۲۰ آذر جاری تعیین تکلیف می‌شود.

وی افزود: همزمان مناقصه خرید ۲ میلیون کنتور هوشمند در حال انجام است که به‌زودی روی سامانه قرار می‌گیرد همچنین خرید ۵ میلیون کنتور با مدل جدید قراردادی در دست اقدام است و تلاش داریم مناقصه این تعداد را به سرعت آغاز کنیم.

معاون هماهنگی توزیع توانیر اقدامات انجام شده تاکنون را شامل هماهنگی، برنامه‌ریزی و سازماندهی در بخش داخلی همچنین در بخش مناقصات، قراردادها و شرکتهای کنتورساز عنوان و پیش‌بینی کرد پس از این مرحله، کار با شتاب جدی‌تری اجرا می‌شود.

وی سازماندهی و برنامه ریزی را مهمترین رکن این طرح ملی عنوان کرد که از حیث نیروی انسانی، چگونگی مدل اجرا و طراحی فرآیندها از اهمیت به‌سزایی برخوردار است.

ذبیحی در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت اسناد و چارچوب‌های ابلاغی مناقصات از سوی شرکتهای توزیع، خاطرنشان کرد: طبق قراردادهای اصلاحی و بخش نامه‌های مرتبط با مناقصات و عقد قراردادها، حتماً موارد ابلاغی چه در ارتباط با مناقصه کنتور و چه برای سایر مناقصات، به صورت متحد و یکسان در سطح شرکتهای توزیع رعایت شود و چنانچه خارج از این چارچوب، مناقصه‌ای برگزار یا تغییراتی در چارچوب‌ها اعمال شود، تخلف محسوب شده و حتماً پیگیری می‌شود.

وی از شرکتهای توزیع خواست در صورتی که با کمبود کنتور مواجه شدند، نسبت به تأمین فوری نیاز از طریق استعلام، اقدام کنند و بخش قابل توجهی از منابع مورد نیاز برای کنترل‌پذیری پستهای عمومی نیز از طریق جمع‌آوری و فروش کابل‌های رابط مسی که به‌طور سنتی در این پستها نصب شده، قابل انجام است.

تکمیل کنترل پذیری چاه‌های کشاورزی تا پایان آذر ماه

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به شرایط خشکسالی و کمبود آب در کشور، اهمیت کنترل بار کشاورزی در تابستان آینده و زمستان امسال را خاطرنشان کرد و گفت: امسال بخش کشاورزی را به‌طور ویژه و با استفاده از داشبورد مدیریتی، کنترل می‌کنیم و از مدیران عامل شرکتهای توزیع درخواست داریم به سرعت و حداکثر تا پایان آذر ماه جاری، نسبت به تکمیل کنترل‌پذیری در این بخش اقدام کنند.

وی در ادامه از مدیران عامل شرکتهای توزیع برق خواست سیستم‌های محدود کننده (لیمیترها) حتماً برای زمستان امسال فعال و با بررسی داشبورد مدیریتی و عملکرد کنترلی، اشکالات آن برطرف شود.

ذبیحی رشد بار شرکتهای توزیع را از موضوعاتی عنوان کرد که تحت نظارت و امتیازدهی قرار می‌گیرد و شرکتهای توزیع برق باید نسبت به کنترل این شاخص حساس باشند.

وی از شرکتهای توزیع خواست رشد بار شبکه تحت پوشش را در چارچوب معقول و مناسب حفظ کنند و حتماً با هماهنگی مقامات مسؤول منطقه وعدم نصب ظرفیت‌های جدید، ازمصرف نامتعارف برق جلوگیری شود.