قالیباف: درهای دیپلماسی همچنان باز است؛ آینده جهان در آسیا رقم می خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف در سخنرانی آغاز مجمع مجالس آسیایی در مشهد با تاکید بر اینکه دوران سلطه یک یا دو کشور بر جهان به پایان رسیده و عصر آسیا آغاز شده است، اظهار کرد: آینده جهان نه در واشنگتن، تل آویو و پایتخت‌های اروپایی بلکه در آسیا رقم خواهد خورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: جهان در حال گذار از تحولات عمیق سیاسی، اقتصادی، فناورانه و فرهنگی است. در این میان، قاره آسیا یک موقعیت جغرافیایی صرف نیست، بلکه با پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی میان ملت‌هایش، ظرفیت‌های بزرگی در درون خود دارد که با آگاهی جهانی و منطقه‌ای از شرایط حساس دنیا و همکاری و اراده جمعی مبتنی بر منافع دسته‌جمعی می‌تواند الگوی جدیدی از همکاری منطقه‌ای ارائه دهد و به مرکز ثقل رشد اقتصادی، نوآوری‌های آینده‌ساز و تحولات جهانی و آینده بشریت تبدیل شود.

وی افزود: اهمیت آسیا فقط در اعداد جمعیتی و وسعت سرزمینی آن نیست؛ بلکه اهمیت آسیا در استقلال فکری، تنوع فرهنگی و اراده مشترک کشورهای آن برای چندجانبه‌گرایی است. در این قاره هیچ کشوری به دیگری دیکته نمی‌کند بلکه گفت وگو می‌کند، حق تعیین سرنوشت ملت‌ها محترم شمرده می‌شود و در آن همکاری، جای تقابل و عدالت، جای زورگویی می‌نشیند.

قالیباف گفت: در برابر ظرفیت عظیم آسیا چالش‌هایی مانند یک‌جانبه‌گرایی و تلاش برخی قدرت‌ها برای تحمیل اراده عده‌ای معدود بر اکثریت ملت‌های مستقل، تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه که به ابزاری برای فشار سیاسی تبدیل شده‌اند، جنگ‌ها، اشغالگری‌ها و نسل‌کشی‌های سازمان‌یافته، بحران‌های انسانی ناشی از جنگ‌افروزی، ایجاد قحطی عمدی، گسترش نژادپرستی، اسلام‌هراسی و ایران‌هراسی و تغییرات اقلیمی، دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل و کاهش شدید اعتماد جهانی به سازوکارهای بین‌المللی که زمانی برای حفظ صلح و عدالت تأسیس شده بودند. این چالش‌ها تهدید علیه کل بشریت هستند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با انتقاد از دخالت قدرت‌های غربی در امور داخلی کشورها گفت: در دهه‌های اخیر، ملت ایران با تحریم‌های ضدبشری، تلاش برای جلوگیری از پیشرفت علمی و هسته‌ای صلح‌آمیز، و در نهایت حمله مستقیم و بزدلانه رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای و مراکز غیرنظامی ایران با مداخله آشکار آمریکا هدف شدیدترین و سازمان‌یافته‌ترین اقدامات خصمانه تاریخ قرار گرفته و آن عبارت است.

وی ادامه داد: این حمله‌، درست در میانه مذاکرات رخ داد و برخی دولت‌ها به جای محکوم کردن متجاوز، در کنار اشغالگر ایستادند. این در حالی است که ۱۲۹ کشور، با رد کردن این تجاوز در کنار ایران ایستادند. این رفتار دولت‌های غربی به روشنی نشان داد که برای آن‌ها، مذاکره نه ابزار گفتگو و حل اختلاف، بلکه ابزاری برای فریب و خرید زمان و فشار است.

قالیباف با تاکید بر اینکه ایران هرگز، امنیت ملی، توان دفاعی و حق مسلم خود برای پیشرفت را موضوع معامله قرار نخواهد داد، گفت: درهای دیپلماسی همچنان باز است اما دیپلماسی واقعی زمانی معنادار است که با احترام متقابل و منافع مشترک و نه با زورگویی و تهدید همراه باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی به اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی در جنایات اخیرش حدود ۷۰ هزار فلسطینی شامل زنان و کودکان را به شهادت رسانده و مرتکب نسل‌کشی سیستماتیک شده است، گفت: رژیم اشغالگر در خردادماه با حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران، بیش از هزار نفر از هموطنان ما را به شهادت رساند و پس از ایران به لبنان و قطر و سوریه هم این حمله‌ها ادامه پیدا کرد.

وی با اشاره به طرح‌های آتش بس و پایان جنایات رژیم اسرائیل گفت: ایران از هر ابتکار و طرحی که به اشغالگری پایان دهد استقبال و تلاش‌ها برای تحمیل صلح ناعادلانه بر ملت فلسطین را رد می‌کند.

قالیباف تاکید کرد: هر توافقی که در آن عدالت را برای فلسطینیان تأمین نکند فاقد مشروعیت سیاسی، حقوقی و اخلاقی است. چنین طرح‌هایی محکوم به شکست است. همان‌گونه که توافق‌های پیشین مانند کمپ دیوید و اسلو، به دلیل نادیده گرفتن خواسته ملت فلسطین به بن‌بست رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دوران سلطه یک یا دو کشور بر جهان به پایان رسیده و عصر آسیا آغاز شده است، گفت: آینده جهان نه در واشنگتن، تل آویو و پایتخت‌های اروپایی بلکه در آسیا رقم خواهد خورد. مسئله فلسطین، آزمون واقعی آینده‌ی نظم بین‌المللی به شمار می‌رود. پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران، برگزاری همه‌پرسی تعیینِ سرنوشت با مشارکت ساکنان اصیل سرزمین فلسطین، راهکار منطقی آینده فلسطین و الگویی برای‌ساختن نظم منطقه‌ای پایدار است.

وی تاکید کرد: دوران سلطه یک یا دو کشور بر جهان به سر رسیده و آسیا به بازیگری تعیین‌کننده در صحنه جهانی تبدیل شده. و عصر آسیا، عصر همکاری، عصر عدالت و عصر احترام متقابل است. ما خواستار جهانی هستیم که در آن تحریم، ابزار سیاست خارجی نباشد. جهانی که در آن کشتار و نسل کشی کودکان و زنان غزه با سکوت یا توجیه مواجه نشود و جهانی که در آن حق ملت ایران و سایر ملت‌ها برای پیشرفت صلح‌آمیز هسته‌ای و اقتصادی انکار نشود.

قالیباف ادامه داد: باور داریم که صلح و ثبات منطقه و آینده جهان نه در واشنگتن، تل‌آویو و نه در برخی پایتخت‌های اروپایی، بلکه در آسیا، در میان ملت‌های بزرگ این قاره رقم خواهد خورد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجمع مجالس آسیایی نمی‌تواند یک نهاد حاشیه‌ای باقی بماند، گفت: عملکرد کنونی مجمع، با وجود تلاش‌های ارزشمند اعضا، هنوز با انتظارات و ظرفیت‌های واقعی اعضای آن فاصله معناداری دارد. بین‌المللی شدن دبیرخانه و تقویت دبیرخانه اجلاس APA یک ضرورت است. ایران که طی ۱۸ سال گذشته یکی از حامیان اصلی توسعه APA بوده، امروز هم آماده است تا در مسیر بین المللی سازی دبیرخانه، تقویت ساختارها، بودجه و منابع و ارتقای جایگاه حقوقی و سیاسی APA، همکاری با همه اعضا داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه آینده APA، آینده همه ماست و آینده آسیا، آینده جهان خواهد بود، گفت: حمایت از چندجانبه‌گرایی حقیقی و عادلانه بایستی در دستورکار دولت‌ها و مجالس آسیایی باشد. مجمع مجالس آسیایی می‌تواند ستون اصلی پیشبرد این اهداف باشد و صدای واحد آسیا را تقویت کند.