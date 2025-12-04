تیم کشتی فرنگی استقلال قم فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی تیم استقلال قم با نتیجه ۸ بر ۲ از سد دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گذشت و راهی فینال شد.
استقلال قم ۸ _ دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۲( اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است)
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۲_ محمد حسین پناهی ۵
۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری صفر _ پویا ناصرپور ۹
۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۲ _ عرفان جرکنی ۱
۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد ۱۱ _ حسین اسدی صفر
۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی ۵ _ حجت رضایی ۲
۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۷ _ اهورا بویری ۲
۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۵_ ابوالفضل مهمدی ۱
۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۶ _ رسول گرمسیری ۴
۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۵_ محمد هادی صیدی صفر
۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی ۲ _ امیرحسین عبدولی صفر
دیدار ردهبندی از ساعت ۱۵:۳۰ و دیدار فینال نیز از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.
نظر شما