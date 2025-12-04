تیم کشتی فرنگی استقلال قم فینالیست شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی تیم استقلال قم با نتیجه ۸ بر ۲ از سد دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گذشت و راهی فینال شد.

استقلال قم ۸ _ دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۲( اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است)

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۲_ محمد حسین پناهی ۵

۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری صفر _ پویا ناصرپور ۹

۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۲ _ عرفان جرکنی ۱

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد ۱۱ _ حسین اسدی صفر

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی ۵ _ حجت رضایی ۲

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۷ _ اهورا بویری ۲

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۵_ ابوالفضل مهمدی ۱

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۶ _ رسول گرمسیری ۴

۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۵_ محمد هادی صیدی صفر

۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی ۲ _ امیرحسین عبدولی صفر

دیدار رده‌بندی از ساعت ۱۵:۳۰ و دیدار فینال نیز از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.