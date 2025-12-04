  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۵

لیگ برتر کشتی فرنگی؛

تیم کشتی فرنگی استقلال قم فینالیست شد

تیم کشتی فرنگی استقلال قم فینالیست شد

در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های کشتی فرنگی تیم استقلال قم توانست به مرحله فینال راه پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نیمه نهایی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر کشتی فرنگی از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز پنجشنبه ۱۳ آذرماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران در حال برگزاری است. در اولین دیدار مرحله نیمه نهایی تیم استقلال قم با نتیجه ۸ بر ۲ از سد دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گذشت و راهی فینال شد.

استقلال قم ۸ _ دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۲( اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده است)

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۲_ محمد حسین پناهی ۵

۶۰ کیلوگرم: محمد عشیری صفر _ پویا ناصرپور ۹

۶۳ کیلوگرم: رضا قیطاسی ۲ _ عرفان جرکنی ۱

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن نژاد ۱۱ _ حسین اسدی صفر

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی ۵ _ حجت رضایی ۲

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۷ _ اهورا بویری ۲

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۵_ ابوالفضل مهمدی ۱

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۶ _ رسول گرمسیری ۴

۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۵_ محمد هادی صیدی صفر

۱۳۰ کیلوگرم: علی اکبر یوسفی ۲ _ امیرحسین عبدولی صفر

دیدار رده‌بندی از ساعت ۱۵:۳۰ و دیدار فینال نیز از ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.

