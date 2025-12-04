استقلال قم قهرمان لیگ کشتی فرنگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله فینال لیگ برتر کشتی فرنگی دو تیم استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی از ساعت ۱۷ به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم استقلال با نتیجه ۸ بر ۲ از سد نماینده استان فارس گذشت و عنوان قهرمانی این دوره از رقابتها را از آن خود کرد.
استقلال قم ۸ _ نفت و گاز زاگرس جنوبی ۲( اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده)
۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۸_ علیرضا امیری صفر
۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی ۳_ حسین جاویدی ۱
۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۷_ میثم دلخانی ۲
۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسننژاد ۹_ محمد کمالی صفر
۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی ۱۰_ امید بهمنی ۱
۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۱_ امین کاویانی نژاد ۲
۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۱_ محمدرضا مختاری ۳
۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۸_ محمدحسین استاد محمد معمار ۲
۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۷ _ مهدی بالی ۱
۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸ _ محمد کاظمی صفر
