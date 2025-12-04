  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱۳ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۵۳

لیگ کشتی فرنگی؛

استقلال قم قهرمان لیگ کشتی فرنگی شد

استقلال قم قهرمان لیگ کشتی فرنگی شد

در مرحله فینال لیگ برتر کشتی فرنگی تیم استقلال قم با برتری مقابل نفت و گاز زاگرس جنوب قهرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله فینال لیگ برتر کشتی فرنگی دو تیم استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی از ساعت ۱۷ به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم استقلال با نتیجه ۸ بر ۲ از سد نماینده استان فارس گذشت و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

استقلال قم ۸ _ نفت و گاز زاگرس جنوبی ۲( اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده)

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۸_ علیرضا امیری صفر

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی ۳_ حسین جاویدی ۱

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۷_ میثم دلخانی ۲

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد ۹_ محمد کمالی صفر

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی ۱۰_ امید بهمنی ۱

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۱_ امین کاویانی نژاد ۲

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۱_ محمدرضا مختاری ۳

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۸_ محمدحسین استاد محمد معمار ۲

۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۷ _ مهدی بالی ۱

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸ _ محمد کاظمی صفر

کد خبر 6678055

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها