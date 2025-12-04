استقلال قم قهرمان لیگ کشتی فرنگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله فینال لیگ برتر کشتی فرنگی دو تیم استقلال قم و نفت و گاز زاگرس جنوبی از ساعت ۱۷ به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم استقلال با نتیجه ۸ بر ۲ از سد نماینده استان فارس گذشت و عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کرد.

استقلال قم ۸ _ نفت و گاز زاگرس جنوبی ۲( اسامی تیم استقلال در ابتدا آمده)

۵۵ کیلوگرم: حسین بیژنی ۸_ علیرضا امیری صفر

۶۰ کیلوگرم: علیرضا نجاتی ۳_ حسین جاویدی ۱

۶۳ کیلوگرم: محمدجواد ابوطالبی ۷_ میثم دلخانی ۲

۶۷ کیلوگرم: احمدرضا محسن‌نژاد ۹_ محمد کمالی صفر

۷۲ کیلوگرم: ایمان محمدی ۱۰_ امید بهمنی ۱

۷۷ کیلوگرم: امیر عبدی ۱_ امین کاویانی نژاد ۲

۸۲ کیلوگرم: محمد ناقوسی ۱_ محمدرضا مختاری ۳

۸۷ کیلوگرم: جمال اسماعیلی ۸_ محمدحسین استاد محمد معمار ۲

۹۷ کیلوگرم: ناصر علیزاده ۷ _ مهدی بالی ۱

۱۳۰ کیلوگرم: مرتضی الغوثی ۸ _ محمد کاظمی صفر