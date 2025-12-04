رعد پدافند ارتش در جایگاه سوم قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرحله رده بندی لیگ برتر کشتی فرنگی، دو تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان و رعد پدافند ارتش به مصاف یکدیگر رفتند که در نهایت تیم رعد پدافند ارتش با نتیجه ۵ بر ۵ از سد دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان گذشت و به عنوان سومی این دوره از رقابت‌ها دست یافت.

دو تیم در امتیاز مثبت نیز به تساوی ۲۱ رسیدند اما تیم رعد پدافند ارتش با امتیاز فنی بیشتر ۴۸ بر ۴۶ مقابل تیم دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان به پیروزی رسید.

رعد پدافند ارتش ۵ _ دانشگاه آزاد اسلامی خوزستان ۵( اسامی تیم دانشگاه در ابتدا آمده است)

۵۵ کیلوگرم: محمد حسینوند پناهی ۴_ محمدپویا اسدی ۳

۶۰ کیلوگرم: پویا ناصرپور ۱۰_ امیرحسین خونساری صفر

۶۳ کیلوگرم: عرفان جرکنی ۳_ محمد جانقلی ۸

۶۷ کیلوگرم: حسین اسدی ۹_ حسین عباسی صفر

۷۲ کیلوگرم: حجت رضایی ۸_ سعید ارجمند ۴

۷۷ کیلوگرم: مسعود کاوسی صفر_علی‌اصغر سام‌دلیری ۹

۸۲ کیلوگرم: علیرضا محمدحسینی ۴_ سیدمحمدمهدی میری ۸

۸۷ کیلوگرم: رسول گرمسیری ۴_ علی کبیری ۱

۹۷ کیلوگرم: محمدهادی صیدی ۴_ محمد صادق عبداللهی ۶

۱۳۰ کیلوگرم: محمدسروش رنجبر صفر_سیدابوالفضل میرزاده ۹