رزمایش امداد و نجات خواهران بسیجی گردان کوثر در ورامین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی امینی، در جمع خبرنگاران، از برگزاری رزمایش امداد و نجات گردان کوثر در ورامین خبر داد.

وی در حاشیه برگزاری این رزمایش اظهار کرد: رزمایش امداد و نجات اعضای گردان کوثر ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) شهرستان ورامین با هدف ارتقای سطح آمادگی نیروهای بسیجی برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام حسین (ع) ورامین افزود: در این رزمایش، خواهران بسیجی در قالب گردان کوثر، آموزش‌ها و کلاس‌های تخصصی امداد و نجات را به‌صورت تئوری و عملی فراگرفته و تمرین‌های لازم را انجام دادند.

امینی با تأکید بر اهمیت آمادگی نیروهای مردمی در شرایط بحرانی تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این رزمایش، افزایش توانمندی، هماهنگی و آمادگی نیروهای بسیجی برای امدادرسانی به هموطنان در حوادث و شرایط خاص است.

وی خاطرنشان کرد: بسیج همواره در کنار مردم و در خط مقدم خدمت‌رسانی حضور داشته و برگزاری چنین رزمایش‌هایی نقش مؤثری در ارتقای آمادگی عملیاتی و تقویت روحیه جهادی خواهران بسیجی در مواقع بحران ایفا می‌کند.