سرهنگ حسین رجب پور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: رزمایش الی بیت‌المقدس ۱۶ به مدت دو روز برگزار می‌شود که روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه در حوزه‌های مقاومت بسیج و روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴ در منطقه عمومی رزمایش اجرا خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این رزمایش را آمادگی برای مقابله با تهدیدات دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران عنوان کرد و افزود: در این برنامه میزان قدرت فراخوانی، انسجام، حضور به‌موقع، سازماندهی و توان دفاع از کوی و برزن بسیجیان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان بیجار تصریح کرد: این رزمایش همچنین توانمندی نیروهای بسیجی در عملیات امداد و نجات را می‌سنجد و نقش مؤثری در ارتقای آمادگی رزمی و دفاعی بسیجیان ایفا می‌کند.

رجب‌پور با بیان اینکه بسیج ظرفیتی بی‌بدیل در تبدیل تهدید به فرصت دارد، گفت: بسیجیان قدرت نرم و سخت تمام‌عیار نظام در برابر استکبار جهانی هستند و رزمایش‌های میدانی جلوه‌ای از اقتدار و آمادگی مردمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: استمرار این برنامه‌ها ضمن افزایش آمادگی نیروهای بسیجی، موجب حفظ انسجام، روحیه جهادی و تقویت امنیت پایدار در منطقه خواهد شد.