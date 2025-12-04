گیلان میزبان نخستین دوره آزمون مربیگری دان یک تا ۳ سبک نینجا شد

«مهران قاسم‌زاده» رئیس سبک نینجا جمهوری اسلامی ایران در حاشیه برگزاری این دوره در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت این رویداد گفت: این آزمون برای نخستین بار در گیلان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان پس از کسب نمره لازم در بخش فنی، مجاز به ورود به دوره مربیگری خواهند بود.

وی با بیان اینکه آزمون مربیگری دان ۱ تا ۳ در دو بخش آقایان و بانوان به صورت مجزا انجام می‌شود، افزود: رشته نینجا از جمله فعال‌ترین و پرجمعیت‌ترین رشته‌های رزمی کشور است و اجرای چنین رویدادهایی در ارتقای سطح فنی ورزشکاران نقش چشمگیری دارد.

قاسم‌زاده همچنین از آمادگی گیلان برای میزبانی رویدادهای بین‌المللی خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی شده است سال آینده مسابقات آسیایی سبک نینجا در رشت برگزار شود.

برگزاری این دوره نقطه عطفی در توسعه این رشته در کشور است

«سعید خان‌زاده» مسئول سبک نینجا استان گیلان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این آزمون نقطه عطفی در توسعه این رشته در کشور است، اظهار کرد: مربیان و ورزشکارانی از استان‌های آذربایجان‌غربی، کرمانشاه، مازندران، فارس و قزوین در این رویداد حضور یافته‌اند.

وی تصریح کرد: برگزاری آزمون مربیگری دان ۱ تا ۳ برای نخستین بار در گیلان، بیانگر ظرفیت بالای استان در میزبانی رویدادهای رسمی و تخصصی رشته‌های رزمی است.